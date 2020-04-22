ВТБ выдал первые ипотечные кредиты под 6,5% в Новосибирске

ВТБ первым из российских банков заявил о начале приема заявок по новой льготной ипотечной программе со ставкой всего 6,5%. «Ипотека с господдержкой 2020» позволит до 1 ноября 2020 г. оформить кредит по льготной ставке клиентам, приобретающим квартиры в новостройках. Максимальная сумма кредита, определенная в рамках программы, для жителей Новосибирской области и других регионов страны составит 3 млн рублей; для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 8 млн рублей. Первоначальный взнос установлен на уровне от 20%, срок ипотеки – до 20 лет.

«Новая программа дает новосибирцам возможность приобретать современное комфортное жилье на выгодных условиях и существенно экономить на ежемесячных платежах. В текущей ситуации ВТБ оперативно запустил льготную программу, уже сегодня мы выдали первые кредиты и одобрен еще ряд заявок», – прокомментировал Станислав Могильников, управляющий ВТБ (ПАО) в Новосибирской области, вице-президент.

ВТБ – один из лидеров регионального рынка ипотечного кредитования. В течение 1 квартала 2020 года банк предоставил жителям Новосибирской области 6,2 млрд рублей ипотечных кредитов, что на 6% больше, чем в первом квартале предыдущего года.

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