В Новосибирской области оштрафовали более 50 потенциальных распространителей коронавируса

В Новосибирской области продолжается выявление нарушителей установленных в регионе ограничительных мер, действующих в настоящее время, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Правоохранительными органами составлено и направлено в суд 152 административных протокола, в том числе 94 протокола по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». Сумма штрафов на юридических лиц и граждан, оштрафованных по этой статье, уже составляет порядка 1,2 млн рублей.

Сотрудники полиции выявляют нарушения среди жителей, прибывших из территорий с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и находящихся под 14-дневным медицинским наблюдением по предписанию Роспотребнадзора – все они могут являться потенциальными носителями инфекции. На сегодняшний день в отношении 51 гражданина, который находился в общественных местах вместо того, чтобы соблюдать предписанный им карантинный режим, составлены и направлены в суд административные протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Из них уже 31 присуждены штрафы на сумму 469,1 тыс. рублей.

Кроме того, с жителями проводятся профилактические беседы о необходимости соблюдения правил поведения, предписанных постановлением губернатора об ограничении доступа людей и транспортных средств на территории Новосибирской области. В настоящее время гражданам необходимо не покидать места проживания (пребывания), за исключением ряда случаев, соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров и др. На жителей, грубо нарушающих эти и другие требования, только за предыдущий день сотрудниками полиции составлено порядка 50 административных протоколов по ст. 20.6.1 КоАП РФ. Данная статья предусматривает предупреждение или наложение штрафа на граждан в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей.

Новые случаи нарушения санитарно-эпидемиологического благополучия населения выявлены полицией в ходе проверок предприятий и организаций. Так, в ирландском пабе на ул. Советской в Железнодорожном районе г. Новосибирска в момент рейда обслуживались посетители – в заведении за столиками они распивали пиво. Услуги общественного питания также предоставлялись в помещении магазина-закусочной на ул. Нарымской в Железнодорожном районе, которая торгует пивом и едой.

На нарушителей составлены административные протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Всего по данной статье на сегодняшний день к ответственности привлечено 43 юридических лица, из них 25 присуждены штрафы на общую сумму 732,5 тыс. рублей, вынесено 10 решений о приостановлении деятельности предприятий.

В ходе рейдов по организациям торговли сотрудниками полиции и регионального минпромторга в ТЦ «Сибирский молл» в Октябрьском районе в одном из отделов велась продажа кальянов и смесей для курения. В ТЦ «Солнечный» в Дзержинском районе также работал отдел по продаже кальянов и сопутствующих товаров. Сотрудниками регионального минпромторга в отношении юридических лиц возбуждено административное дело и начато расследование по статье 20.6.1 КоАП РФ, нарушителям грозят штрафы.

Совместные проверки полиции и органов власти по предприятиям и организациям Новосибирской области будут продолжены. Кроме того, сотрудниками минпромторга, мэрии г. Новосибирска совместно с полицией в усиленном режиме продолжаются рейды по местам уличной торговли. В региональном минпромторге напоминают, что при обнаружении нарушений санитарного законодательства, а также незаконно работающих магазинов, иных предприятий и организаций региона жители могут обращаться в полицию.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan