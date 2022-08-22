ВТБ запускает новый вклад «Ваше преимущество»

Вклад доступен клиентам с пакетами услуг «Привилегия» и «Прайм» в дистанционных каналах или в любом отделении банка.

«Несмотря на продолжение политики снижения ключевой ставки со стороны регулятора, многие состоятельные клиенты интересуются среднесрочными депозитными продуктами. Они подходят как консервативным, так и более риск-ориентированным инвесторам, поскольку стабилизируют портфель, принося хорошую доходность. Возможность зафиксировать ставку на весь срок размещения и получить прогнозируемую прибыль, а также вносить и снимать средства, а значит управлять своим капиталом, делает вклад достаточно привлекательным в условиях экономической нестабильности», — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия».

«Сберегательные продукты в национальной валюте по-прежнему остаются наиболее привлекательным инструментом для размещения средств граждан. При этом сейчас происходит смещение интереса вкладчиков к более долгосрочным депозитам, что говорит о стабилизации потребительских ожиданий, однако горизонт планирования населения пока не вернулся к годовым значениям. В соответствии с потребностями клиентов мы разрабатываем новые продукты, в том числе предложили состоятельным клиентам вклад на 9 месяцев – сбалансированный по срокам размещения и доходности», — отметила Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ (ПАО).