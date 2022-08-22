Рекламодателям

ВТБ запускает новый вклад «Ваше преимущество»

  • 22/08/2022, 15:35
ВТБ запускает новый сберегательный продукт - вклад «Ваше преимущество» в рублях для размещения средств на девять месяцев. Предложением смогут воспользоваться клиенты банка сегмента «Привилегия» и Private Banking.

Вклад доступен клиентам с пакетами услуг «Привилегия» и «Прайм» в дистанционных каналах или в любом отделении банка.

Новости бизнеса«Несмотря на продолжение политики снижения ключевой ставки со стороны регулятора, многие состоятельные клиенты интересуются среднесрочными депозитными продуктами. Они подходят как консервативным, так и более риск-ориентированным инвесторам, поскольку стабилизируют портфель, принося хорошую доходность. Возможность зафиксировать ставку на весь срок размещения и получить прогнозируемую прибыль, а также вносить и снимать средства, а значит управлять своим капиталом, делает вклад достаточно привлекательным в условиях экономической нестабильности», — прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking и «Привилегия».

 «Сберегательные продукты в национальной валюте по-прежнему остаются наиболее привлекательным инструментом для размещения средств граждан. При этом сейчас происходит смещение интереса вкладчиков к более долгосрочным депозитам, что говорит о стабилизации потребительских ожиданий, однако горизонт планирования населения пока не вернулся к годовым значениям. В соответствии с потребностями клиентов мы разрабатываем новые продукты, в том числе предложили состоятельным клиентам вклад на 9 месяцев – сбалансированный по срокам размещения и доходности», — отметила Мария Воронина, заместитель начальника управления «Сбережения» ВТБ (ПАО).

В первом полугодии 2022 года ВТБ зафиксировал повышенную сберегательную активность населения. Розничные клиенты открыли в банке 1,6 млн новых рублевых депозитов и 2,9 млн накопительных счетов – втрое больше, чем год назад. Всего с начала года клиенты разместили 1,5 трлн рублей новых средств, которые ранее не хранили в ВТБ. В результате портфель рублевых сбережений физлиц банка вырос на 800 млрд рублей в 8 раз больше, чем за первое полугодие прошлого года. Количество вкладчиков увеличилось на 38%.

1 142

Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ВТБ вклады


Комментировать

пока нет комментариев

Актуальный разговор

недвижимость Новосибирска, интервью

Рынок недвижимости Новосибирска справился с испугом

Все материалы
Лента новостей

МТС запустил в Новосибирске первые модули нового центра обработки данных

22/08/2022, 18:23

Суд оставил в СИЗО директора института СО РАН

22/08/2022, 17:11

Экологический вклад пользователей Авито в 2021 году вырос на треть

22/08/2022, 16:32

Министр энергетики и ЖКХ Омской области отправлен в отставку

22/08/2022, 15:54
Популярное

Лунный календарь огородника и садовода на сентябрь 2022

22/08/2022, 15:41

Коллекторов обяжут предупреждать должника, что с ним общается робот

22/08/2022, 09:59

Осенью начнутся массовые распродажи квартир в новостройках по себестоимости

19/08/2022, 17:15

Новости компаний

Клиенты ВТБ смогут изменить контактные данные без визита в офис

22/08/2022, 16:46

Новосибирский завод увеличит производство продукции благодаря нацпроекту

22/08/2022, 15:33

Объём средств клиентов Сбера в Сибири превысил триллион рублей

22/08/2022, 12:34

Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска