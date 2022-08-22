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Кемеровская область лидирует в России по приросту промышленных отходов

  • 22/08/2022, 15:30
промышленные отходы
Большая часть из них приходится на предприятия угольной отрасли.

Российские предприятия в 2021 году сгенерировали рекордные 8,45 млрд тонн отходов, что на 21,5% превышает показатель 2020 года и на 9% — допандемийного 2019 года, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

— Около 58,5% прироста промышленных отходов было обеспечено предприятиями Кемеровской области, где в 2021 году генерация промышленного мусора выросла на 873 млн тонн, или почти на треть (+29,8%), — говорится в исследовании.

Также из Сибирского ФО в лидерах отметились такие регионы, как Красноярский край (+150,2 млн тонн, или +37,2%), Новосибирская область (+77,4 млн тонн, или +86,5%) и  Иркутская область (+60,8 млн тонн, или +19,7%).

Почти 60% всех промышленных отходов России, произведенных за 2021 год, приходится на угольную отрасль (5 млрд тонн). Второй основной отраслью-загрязнителем является добыча металлических руд (2,4 млрд тонн, или 28,4%).

— Зафиксированный статистикой рост генерации промышленных отходов в 2021 году может быть связан не только с увеличением экономической активности после коронакризисного спада, но и с повышением качества экологического учета. С 2021 года все предприятия обязаны вести журнал учета отходов. В документе отражаются все виды отходов I-V классов опасности, за исключением радиоактивных, биологических и медицинских. Если предприятие не фиксирует произведенный мусор либо сообщает недостоверные сведения, то ему грозят штрафы. Поэтому необходимость ведения журнала стимулировала многие небольшие предприятия точнее отслеживать количество произведенных отходов и отчитываться о них в надзорные органы, — считает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Антилидером по общему тоннажу промышленных отходов в 2021 году на территории Сибири традиционно также стала Кемеровская область — на нее пришлось около 45% всего промышленного мусора страны, или 3,8 млрд тонн. Далее с большим отрывом следуют Красноярский край (554,2 млн тонн), Хакасия (426,7 млн тонн), Иркутская область (369,1 млн тонн). На фоне этих индустриализированных регионов совершенно незначительной оказывается генерация отходов в Республике Алтай (121 тыс. тонн).

 

Ранее редакция сообщала, что падение цен на вторсырье ударило по сборщикам и отрикошетило по производителям. 

Фото: pixabay – cwizner

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Рубрики : ЦУР Бизнес Промышленность

Регионы: Сибирь

Теги : экология уголь промышленные отходы производство металлургия


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