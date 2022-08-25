ВТБ запустил автоматическое формирование чеков для расчетов с самозанятыми

Благодаря ей в мобильномбанке для бизнеса ВТБ Бизнес Lite заказчик гарантированно получает чек, подтверждающий расходы на оплату услуг самозанятого.

После получения оплаты за свои услуги исполнителю не нужно вручную регистрировать полученный доход в приложении «Мой налог». Чек автоматически передается заказчику, который может его скачать и сохранить

для дальнейшего использования в качестве подтверждения расходов. Если самозанятый является клиентом ВТБ, то информацию по своим чекам он сможет видеть в личном кабинете в мобильном приложении ВТБ Онлайн.

«Мы работаем над тем, чтобы сервис расчетов с самозанятыми становился удобнее как для заказчика, так и исполнителя. Теперь процесс формирования и передачи чека полностью автоматизирован. Это сэкономит

время обеих сторон, а также упростит предпринимателям работу с налоговой отчетностью», − комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ (ПАО).

Сервис расчетов с самозанятыми в мобильном приложении ВТБ Бизнес Lite обеспечивает быстрые и безопасные выплаты исполнителям, работающим в этом статусе. Для перевода не нужно вводить реквизиты получателя,

достаточно номера телефона. Статус исполнителя автоматически проверяется перед переводом средств.

Воспользоваться новой услугой могут все юридические лица и предприниматели, у которых есть расчетный счет в ВТБ. Сервис предоставляется бесплатно.

Подробная информация о сервисе расчетов с самозанятыми – на сайте банка.