ВТБ запустил образовательный кредит

Оформить его могут как сами студенты и абитуриенты (в случае их трудоустройства), так и их родители. Ставка составит от 5,4% годовых при оформлении страховой программы.

С помощью образовательного кредита можно оплатить обучение в ВУЗах, средне-специальных учебных заведениях и дополнительное образование. Кредит выдается на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей и сроком до семи лет. Оформить заявку клиент сможет в офисе или контакт-центре ВТБ.

Для подачи заявки клиенту необходим только паспорт и информация об учебном учреждении. Решение о выдаче кредита будет принято в среднем за 2 минуты. После этого необходимо заключить договор с выбранным ВУЗом или другим образовательным учреждением, обратиться в офис банка и получить денежные средства на оплату образования.