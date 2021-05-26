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Как получить паспорт Турции после покупки квартиры?

  • 26/05/2021, 16:11
Многие отдыхающие на турецком побережье словно завороженные километрами чистейших песчаных пляжей, а также природными богатствами курортной державы задумываются о переезде в эту стану. Особенно приглянулась она жителям из постсоветского пространства.

Условия получения гражданства Турции

Когда иностранец покупает апартаменты на территории Турецкой Республики, правительство предоставляет право на получение вида на жительство. Стоимость жилья в данном случае не имеет значения. Это может быть даже квартира с ценой около 35 000 евро. ВНЖ обычно выдается на 1-2 года. Затем его можно продлевать на аналогичный период. После пятилетнего пребывания в стране с икаметом можно подавать заявку на оформление турецкого подданства.

Не так давно в Турции начала действовать новая инвестиционная программа, которая ускоряет получение турецкого паспорта. Согласно ей, иностранцы могут претендовать на гражданство за вклад определенных финансовых средств в недвижимость. Изначально инвестиционный порог был достаточно высоким – 1 миллион долларов. Однако в сентябре 2018 года, он был снижен до 250.000 USD. Это вполне реальный размер для инвесторов, готовых вложиться в жилье на турецком побережье.

Чтобы стать полноправным гражданином Турции достаточно купить жилую или коммерческую недвижимость не дешевле 250 тыс. долларов. Это может быть квартира, вилла или коммерческий объект в любом городе государства. Единственное исключение – иностранцы не могут покупать недвижимое имущество в пограничных зонах или на Черноморском побережье. Приобрести можно один объект или несколько, главное чтобы в сумме кадастровая стоимость была выше заявленного минимума. Есть очень важное условие – не продавать собственность в течение 3 лет.

Процедура предоставления гражданства Турции при покупке недвижимости

Для республики характерна простота процедуры приобретения турецкого паспорта. Вид на жительство в Турции для иностранцев через инвестиции является промежуточной стадией для оформления гражданства в этой державе.

После покупки квадратных метров нужно подать заявление в турецкую миграционную службу и оформить краткосрочный икамет. Затем с ВНЖ необходимо обратиться в Главное управление земельного реестра и кадастра (Tapu Office) и подать ходатайство о получении турецкого гражданства. Они проверяют отчет об оценке и документы о банковском переводе. Офис Tapu дает разрешение на получение подданства от 3 до 7 дней.

Необходимые документы для подачи ходатайства о гражданстве Турции:

  • Копия паспорта заявителя
  • ИНН (получается в налоговом управлении)
  • Экспертная оценка собственности
  • Банковская квитанция
  • Свидетельство о праве собственности на имущество (ТАПУ)
  • 4 цветные фотографии 3х4
  • Свидетельство о заключении брака
  • Свидетельство о рождении детей
  • Справка об отсутствии судимости.

Вместе с основным инвестором могут подать заявление на гражданство и ближайшие члены семьи – только супруг (а) и дети до 18 лет. Иностранцы, получившие подданство Турции путем инвестирования в недвижимость имеют те же права, что и коренные жители.

Преимущества турецкого паспорта

К преимуществам программы получения гражданства за инвестиции в недвижимость в Турции для россиян можно отнести:

  • нет необходимости сдавать экзамен на знание турецкого языка,
  • отсутствует требование о пребывании в стране в течение определенного периода,
  • возможность въезда в 115 стран без визы,
  • право подачи заявления на получение американской деловой визы e-2,
  • разрешенное Турцией двойное гражданство.

Несмотря на то, что оформление недвижимого имущества в собственность и получение гражданства для иностранных резидентов в Турции упрощены, из-за незнания языка и особенностей местной бюрократии могут возникнуть трудности. Чтобы избежать этого, лучше всего заручится поддержкой профессионалов.

Агентство недвижимости Status Property поможет в выборе объекта, который бы полностью соответствовал требованиям программе гражданства за инвестиции в жилье в Турции. Опытные риелторы проследят за ходом заключения договора купли продажи, помогут найти компанию, которая проведет экспертную оценку и окажут сопровождение во время процедуры получения турецкого паспорта.

Фото предоставлено рекламодателем

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Регионы: Турция

Теги : Турция


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