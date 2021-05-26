Как получить паспорт Турции после покупки квартиры?

Условия получения гражданства Турции

Когда иностранец покупает апартаменты на территории Турецкой Республики, правительство предоставляет право на получение вида на жительство. Стоимость жилья в данном случае не имеет значения. Это может быть даже квартира с ценой около 35 000 евро. ВНЖ обычно выдается на 1-2 года. Затем его можно продлевать на аналогичный период. После пятилетнего пребывания в стране с икаметом можно подавать заявку на оформление турецкого подданства.

Не так давно в Турции начала действовать новая инвестиционная программа, которая ускоряет получение турецкого паспорта. Согласно ей, иностранцы могут претендовать на гражданство за вклад определенных финансовых средств в недвижимость. Изначально инвестиционный порог был достаточно высоким – 1 миллион долларов. Однако в сентябре 2018 года, он был снижен до 250.000 USD. Это вполне реальный размер для инвесторов, готовых вложиться в жилье на турецком побережье.

Чтобы стать полноправным гражданином Турции достаточно купить жилую или коммерческую недвижимость не дешевле 250 тыс. долларов. Это может быть квартира, вилла или коммерческий объект в любом городе государства. Единственное исключение – иностранцы не могут покупать недвижимое имущество в пограничных зонах или на Черноморском побережье. Приобрести можно один объект или несколько, главное чтобы в сумме кадастровая стоимость была выше заявленного минимума. Есть очень важное условие – не продавать собственность в течение 3 лет.

Процедура предоставления гражданства Турции при покупке недвижимости

Для республики характерна простота процедуры приобретения турецкого паспорта. Вид на жительство в Турции для иностранцев через инвестиции является промежуточной стадией для оформления гражданства в этой державе.

После покупки квадратных метров нужно подать заявление в турецкую миграционную службу и оформить краткосрочный икамет. Затем с ВНЖ необходимо обратиться в Главное управление земельного реестра и кадастра (Tapu Office) и подать ходатайство о получении турецкого гражданства. Они проверяют отчет об оценке и документы о банковском переводе. Офис Tapu дает разрешение на получение подданства от 3 до 7 дней.

Необходимые документы для подачи ходатайства о гражданстве Турции:

Копия паспорта заявителя

ИНН (получается в налоговом управлении)

Экспертная оценка собственности

Банковская квитанция

Свидетельство о праве собственности на имущество (ТАПУ)

4 цветные фотографии 3х4

Свидетельство о заключении брака

Свидетельство о рождении детей

Справка об отсутствии судимости.

Вместе с основным инвестором могут подать заявление на гражданство и ближайшие члены семьи – только супруг (а) и дети до 18 лет. Иностранцы, получившие подданство Турции путем инвестирования в недвижимость имеют те же права, что и коренные жители.

Преимущества турецкого паспорта

К преимуществам программы получения гражданства за инвестиции в недвижимость в Турции для россиян можно отнести:

нет необходимости сдавать экзамен на знание турецкого языка,

отсутствует требование о пребывании в стране в течение определенного периода,

возможность въезда в 115 стран без визы,

право подачи заявления на получение американской деловой визы e-2,

разрешенное Турцией двойное гражданство.

Несмотря на то, что оформление недвижимого имущества в собственность и получение гражданства для иностранных резидентов в Турции упрощены, из-за незнания языка и особенностей местной бюрократии могут возникнуть трудности. Чтобы избежать этого, лучше всего заручится поддержкой профессионалов.

Агентство недвижимости Status Property поможет в выборе объекта, который бы полностью соответствовал требованиям программе гражданства за инвестиции в жилье в Турции. Опытные риелторы проследят за ходом заключения договора купли продажи, помогут найти компанию, которая проведет экспертную оценку и окажут сопровождение во время процедуры получения турецкого паспорта.