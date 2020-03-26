Вторичный рынок авто на ситуацию реагирует без ажиотажа

Общая тенденция увеличения предложения по автомобилям с пробегом от всех типов продавцов сохраняется, сообщили в пресс-службе «Авито Авто». В настоящее время на Авито продается более 750 000 легковых автомобилей с пробегом, что на 20% больше показателя аналогичного периода 2019 года.

― С начала 2020 года количество предложений в этой категории увеличилось на 102 000, при этом динамика практически в точности повторяет прошлый год. Картина марта 2020 года отличается чуть более интенсивным приростом активности продавцов (по сравнению с незначительным спадом в прошлом году), однако он более линеен, и уже ко второй половине месяца несколько замедляется в годичном сравнении. Более точно говорить о сохранении тенденций или формировании новой стратегии продавцов можно будет не ранее второй половины апреля – в период активизации сезона весеннего обновления личного автопарка до очередного спада активности, связанного с майскими праздниками, ― отмечают эксперты.

Спрос на представленные на Авито легковые автомобили с пробегом также вырос. В целом, рост спроса по России составил 16% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Динамика с начала года также практически полностью повторяла прошлогоднюю, однако после резкого изменения курсов валют 9 марта 2020 года отмечено усиление спроса относительно сезонного тренда.

― Это явление вполне объяснимо первой реакцией покупателей на негативную динамику курса рубля и желанием либо реализовать отложенный спрос, либо вложить свободные средства в материальные ценности до естественно ожидаемого в таких ситуациях повышения цен, ― говорит руководитель категории Авито Автомобили Кирилл Вотяков.

Отмечается, что ускоренный по сравнению с сезоном спрос в среднем по стране несущественен (+3,6% относительно 2019 года) и на текущий момент не оказал принципиального влияния на общий тренд. Также стоит обратить внимание на то, что с середины марта уровень спроса сохранился практически на неизменном уровне. Как и в случае с динамикой предложения это может быть связано со снижением количества передвижений в ряде крупных городов. Вторая возможная причина – определенная осторожность покупателей после удовлетворения первичного всплеска отложенного спроса после 9 марта.

В Авито подчеркивают, что количественные отличия в динамике спроса имеют региональный характер. При том, что общий «избыточный» прирост по России составил +3,6%, в ряде регионов этот показатель оказался выше среднего. Наиболее существенные отличия отмечены в Краснодарском крае и Ростовской области, где отклонение от годичного тренда достигло +8% и +6% соответственно.

По всем ключевым подкатегориям запасных частей на Авито в феврале и марте динамика предложения и спроса практически полностью повторила тренды 2019 года. По состоянию на 25 марта спрос на запчасти в Москве и Московской области вырос на 20%, что связано с ростом популярности ресурса для этой категории, а также со стремлением ряда автовладельцев приобрести для запланированных в ближайшем будущем сезонных замен или ремонтов необходимые комплектующие.

Наблюдается типичная для этого периода динамика предложения и спроса в категории Шины и диски, где в настоящее время наступает сезон максимальной активности покупателей. С начала марта по 25 марта 2020 года усиление спроса по России составило 40%. В годичном исчислении спрос на шины и диски на Авито на 25 марта увеличился на 25% по сравнению с тем же показателем на 25.03.2019. Этот факт может быть обусловлен как попыткой успеть приобрести летние шины до возможного изменения цен (что является неоправданным ожиданием, поскольку ценовая политика дистрибьюторов и ритейл-продавцов продукта сформирована еще в прошлом году, и не будет сильно меняться в конце «высокого сезона» по этой отрасли), так и погодным фактором: в некоторых крупнейших городах (Москва, Санкт-Петербург) минувшая зима оказалась аномально теплой, и сезонная смена шин происходит раньше, чем обычно (вторая половина апреля).

Усиление спроса отмечено на мопеды и скутеры (+53% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года), что может быть связано, во-первых, с желанием покупателей обновить свой скутер или мопед до ожидаемого повышения цен из-за изменения курсов валют, а во-вторых, с опасениями по поводу приостановки поставок из Китая и Японии. Рост спроса на мотоциклы и квадроциклы составляет +45%, что может быть обусловлено желанием приобрести относительно дорогостоящую, но не являющуюся предметом первой необходимости, технику до ожидаемого повышения цен из-за изменения курсов валют.

По состоянию на 25 марта на 22% вырос поиск в категории Водный транспорт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее активный рост спроса отмечен в крупнейших городах — Москве (+32%) и Санкт-Петербурге (+43%). Самыми популярными позициями спроса являются различные виды лодок. Причиной этому может быть рост интереса к этой категории товаров со стороны любителей рыбалки и активного отдыха на воде в связи с необычно теплой погодой. Кроме того, жители столичных (и наиболее благополучных в материальном плане) городов стремятся приобрести обновку до возможного подорожания.

Спрос в категории Грузовики и спецтехника не имеет явного восходящего или нисходящего тренда, динамика интереса покупателей соответствует обычной сезонности. Общий прирост на 25 марта по сравнению с показателями на 25.03.2019 оказался ниже, чем по другим транспортным категориям Авито — +13%. Есть основания предположить, что представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели, к которым относятся многие пользователи в этой категории, проявляют определенную осторожность. Это связано с периодом оценки целесообразности инвестиций в бизнес в нестабильной экономической ситуации с непонятными перспективами развития. Вместе с тем виден явный рост спроса на аренду спецтехники — +29%.

Наибольший рост спроса наблюдается в категориях сельхозтехника (+24%) и прицепная техника (+15%), что типично для данного сезона.

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