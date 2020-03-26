Эксперты ПСБ проанализировали траты россиян на фоне коронавируса

ПАО «Промсвязьбанк» проанализировал данные за март и предоставил сравнительный анализ потребления россиян на фоне коронавируса. Отмечается, что оценка проводилась на основе информации по оборотам торговых точек –– клиентов по эквайрингу.

Согласно исследованию, такие факторы, как перепады курса валют, переход офисов на удаленную работу и общая ситуация в экономике сократили расходы граждан во всех сферах в среднем на 10%.

— Начиная с середины марта наблюдается ожидаемый прирост трат в сфере аптечных товаров. Ажиотаж вокруг антисептических продуктов и средств индивидуальной защиты оказал существенное влияние на выручку аптечных сетей. Только в столице расходы на аптечные товары выросли на 72% по сравнению с первой неделей марта. При этом жители стали ходить в аптеки на 43% чаще, — отмечают эксперты кредитной организации.

Сохраняется повышенный спрос на продукты питания.

— Население страны продолжает покупать товары первой необходимости, в период с 16 марта эта статья расходов увеличилась на 12%. А вот москвичи, наоборот, уже, видимо, сделав все запасы, сократили свои бюджеты на продукты на 26%, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по всей России отмечается сокращение расходов на посещение ресторанов и кафе.

— Вопреки ожиданиям, люди не спешат заказывать готовую еду на вынос. Наибольшие стресс испытывают столичные рестораторы: их выручка сократилась на 38% по сравнению с началом месяца. Падение могло быть и больше, если бы рестораны не начали развивать услуги по доставке блюд. В разрезе всей страны выручка ресторанов и кафе снизилась на 33%, — резюмируют в ПСБ.

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