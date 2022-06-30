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Выбросил мусор — лишился машины

  • 30/06/2022, 16:45
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Выбросил мусор — лишился машины
В России разрешили конфисковывать авто и штрафовать водителей за выброшенный из машины в неположенном месте мусор.

Во втором чтении депутаты Госдумы приняли законопроект, который предусматривает серьёзные штрафы для водителей, выбрасывающих из окон авто мусор, передает ТАСС. В качестве доказательства нарушения будет служить видео, сделанное в автоматическом режиме с дорожных камер.

Согласно документу, тем, кто будет мусорить из машины, мотоцикла или прицепа «вне мест скопления мусора», могут выписать штраф в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей. Эти расценки применимы к физическим лицам. Должностным лицам за аналогичный поступок будет грозить штраф в 20–30 тыс. руб. Для юридических лиц предусмотрено наказание до 50 тыс. рублей.

За повторное нарушение в течение года штрафы будут больше: 20–30 тыс. рублей для простых водителей, 40–60 тыс. рублей для должностных лиц, а для юридических лиц от 60 тыс. до 100 тыс. рублей. При этом к юридическим и должностным лицам может быть применена самая жесткая мера — конфискация транспортного средства, оно оценивается законопроектом как орудие совершения административного правонарушения.

В случае, если выбрасывание мусора совершено с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и других самоходных машин, штраф для граждан составит от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 до 120 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com — Filmbetrachter

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : штраф мусор законодательство Госдума


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