Кредитная карта и понятие обязательного платежа

Кредиткой удобно пользоваться, когда не хватает собственных средств на внеплановые приобретения, например, при задержке зарплаты. Ее владелец распоряжается деньгами, которые принадлежат банку. Лимиты таких карт, ограничены. Чаще всего у них есть короткий беспроцентный период, а у некоторых еще и кэшбек (это зависит от условий конкретного банка). Если владелец карты не сможет вернуть долг за этот срок, то получит уведомление о начислении обязательного платежа.

На кредитках доступно снятие наличных, но большинство людей просто расплачиваются ими в магазинах. Кредитная карта с льготным периодом оформляется в банковском отделении, но предварительно рекомендуется разобраться, что такое обязательный платеж.

Что такое обязательный платеж по кредитке

Так называют сумму, включающую саму ссуду и процент за использование денежных средств. Владелец карты должен выплачивать ее ежемесячно независимо от обстоятельств. Возможна оплата большей суммы с целью досрочной выплаты займа. А вот уменьшать платеж по своему усмотрению нельзя, подобное чревато штрафами и пенями. На сумму платежа, который обязательно нужно заплатить, влияет размер оформляемого займа.

Что такое минимальный платеж по кредитке

Минимальный платеж по кредитной карточке – то же самое, что и обязательный. Если делать его вовремя, проблем не случится. В ряде случаев банки идут на уступки клиентам и дают согласие на оплату исключительно процентов по займу, если есть какие-то финансовые сложности. На решение своих проблем заемщику отводится срок до 6 месяцев. После этого платежи совершаются по стандартной схеме.

Как узнать размер обязательной к уплате суммы

Вся данные о кредитной карточке имеется в специальном приложении для смартфонов. Формирование обязательного платежа приходится на дату закрытия периода отчетности, данные о долге по кредитке можно посмотреть уже на следующий день.

Такая же информация есть в личном кабинете на сайте финансовой организации. Необходимо открыть перечень карт, выбрать кредитку и изучить сведения о лимите, который доступен, долгах и минимальных платежах.

Есть банки, присылающие уведомления в форме СМС о размере обязательной к уплате суммы и общем размере долга за отчетный период. А также указывают дату, до которой следует позаботиться о пополнении кредитки.

Как погасить долг

Погасить долг по кредитке можно разными способами:

в личном кабинете на сайте финансовой организации;

через мобильное приложение;

в банковском отделении;

в почтовом отделении;

через электронный кошелек.

Кредитная карта без отказа выдается только совершеннолетним гражданам РФ. Также необходимо подтверждение доходов от трудовой деятельности по форме 2-НДФЛ. Банк может отказать в ее выдаче в том случае, если у заемщика имеются незакрытые займы, при наличии многочисленных задолженностей в прошлом, большом размере текущего долга.

Для повышения шансов на одобрение рекомендуется перевести зарплату в банк, открыть вклад либо инвестиционный счет в банке, куда подается запрос на оформление кредитной карточки. Таким образом, заемщики повышают свою кредитоспособность, подтверждают собственную надежность.

Задолженность по кредитке большинство клиентов погашает через установленное на телефон приложение. Это один из самых быстрых и удобных способов.

Некоторые предпочитают погашать задолженность в отделении банка, выдавшего кредитку.

Есть еще вариант с Почтой России, но в этом случае, скорее всего, будет взиматься комиссия.

Деньги на банковский счет также могут перечисляться с электронных кошельков.

Владельцы кредиток самостоятельно решают, какой способ выбрать для погашения долга.

Комиссия за несвоевременное погашение долга

Если заемщик не будет выполнять свои обязательства по кредитке, ему начисляют комиссию. На сумму влияет тип карточки и составляет порядка 36% в год от суммы просроченного платежа. Платеж естественно возрастает при следующей неуплате. Просрочек желательно избегать, взятые в займы у банка деньги необходимо возвращать в срок.

Оформление кредитки имеет массу плюсов, главное не забывать об обязательном платеже после окончания льготного периода пользования.