Выгодное решение для пенсионеров в Банке Акцепт!

Сохраните сбережения выгодно с вкладом «Пенсионный» в Банке Акцепт с повышенной процентной ставкой до 5,8% годовых!

Преимущества вклада «Пенсионный»:

ежемесячная выплата процентов;

возможность досрочно забрать вклад без потери процентов через 90 дней;

при открытии вклада в Интернет-банке процентная ставка увеличивается на 0,3%;

минимальный первоначальный взнос – всего 5 000 руб.

А для новых клиентов до 31.08.2021 г. действует акция – плюс 1% к основной ставке!

Условия акции:

открытие рублевого вклада «Пенсионный» сроком на 367 или 550 дней;

отсутствие открытых и действующих вкладов в Банке Акцепт за последние 3 месяца.

Повышенная ставка действует в течение всего срока действия вклада.

Вклад открывается при достижении вкладчиком пенсионного возраста или при предоставлении документов из Пенсионного фонда, подтверждающих, что он является пенсионером.

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2Б

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19Б

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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