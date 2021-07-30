Выгодное решение для пенсионеров в Банке Акцепт!

Сохраните сбережения выгодно с вкладом «Пенсионный» в Банке Акцепт с повышенной процентной ставкой до 5,8% годовых!
Преимущества вклада «Пенсионный»:
А для новых клиентов до 31.08.2021 г. действует акция – плюс 1% к основной ставке!
Условия акции:
Повышенная ставка действует в течение всего срока действия вклада.
Вклад открывается при достижении вкладчиком пенсионного возраста или при предоставлении документов из Пенсионного фонда, подтверждающих, что он является пенсионером.
Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на akcept.ru.
Акционерное общество «Банк Акцепт»:
ул. Советская, 14
пл. Маркса, 7
пр. Дзержинского, 14/3
ул. Б. Хмельницкого, 60/2
ул. Титова, 31
ул. Героев Труда, 18/2
Краснообск, ул. Центральная, 2Б
Бердск, ул. Островского, 53/1
Искитим, ул. Комсомольская, 19Б
Куйбышев, ул. Папшева, 4
тел. 8-800-100-27-37
akcept.ru
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Фото: freepik.com
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