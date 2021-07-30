Банк «Левобережный» – в лидерах рейтинга лучших банков для рефинансирования кредитов в России

Аналитики поставили Банк «Левобережный» на 5-е место. В ходе исследования эксперты сравнили предложения российских банков, входящих в топ-51-100 по размеру розничного кредитного портфеля на 01.06.2021. С помощью калькулятора сервиса были рассчитаны 18 наиболее выгодных для потребителей вариантов. Аналитики брали во внимание не только ставку, размер ежемесячных платежей, полную стоимость, сумму и срок рефинансирования, но и условия объединения нескольких кредитов, условия досрочного погашения, наличие страховки и ее влияние на снижение ставки, отсутствие скрытых комиссий, количество документов, подтверждающих платежеспособность заемщика, набор дополнительных сервисов, надежность и значимость банка на рынке.

Программа рефинансирования Банка «Левобережный» (ПАО) позволяет всем, у кого есть потребительские кредиты в других банках, объединить их, уменьшить ежемесячный платеж и получить дополнительную сумму на любые цели. Размер кредита – от 5 тысяч до 1 млн рублей, срок – от полугода до 7 лет, ставка – от 5,9% годовых при участии в акции «Ваша ставка!». Для снижения процентной ставки клиент должен порекомендовать взять кредит в Банке «Левобережный» другому лицу.

Оставить заявку на рефинансирование можно на сайте, в мобильном приложении BL-online или в любом офисе банка. Справки по телефону: 8-800-3333-555.

Справка: «Выберу.ру» – один из крупнейших независимых сервисов сравнения и подбора банковских, страховых и финансовых продуктов. Лауреат «Премии Рунета-2017», входит в список социально значимых ресурсов Минкомсвязи РФ.