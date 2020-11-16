Выгодные покупки на OZON с картой Акцепт «Мир»!

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А если у вас все еще нет карты Акцепт «Мир», напоминаем, что до 31.12.2020 г. в мобильном приложении Акцепт-онлайн и в личном кабинете Интернет-банка вы можете оформить ее совершенно бесплатно!

В акции принимают участие клиенты Банка Акцепт, подключенные к услуге Интернет-банк.

При оформлении карты в Интернет-банке:

клиенту открывается отдельный текущий счет с одновременным выпуском карты;

ежегодное обслуживание карты до момента перевыпуска карты – бесплатно;

возможно подключение любых сервисов к карте по тарифам Банка Акцепт.

Для выпуска доступны карты:

Акцепт VISA Classic – рубли, доллары США, Евро;

Акцепт МИР Классическая – рубли.

Следуйте простым правилам и экономьте, возвращая часть средств обратно. Получайте еще больше удовольствия от покупок с картами платежной системы «Мир» и Банком Акцепт!

Подробности по телефону: 8-800-100-27-37 и на privetmir.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отметил 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14

пл. Маркса, 7

пр. Дзержинского, 14/3

ул. Б. Хмельницкого, 60/2

ул. Титова, 31

мкрн Горский, 60

ул. Героев Труда, 18/2

Краснообск, ул. Центральная, 2«б»

Бердск, ул. Островского, 53/1

Искитим, ул. Комсомольская, 19«б»

Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

akcept.ru

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