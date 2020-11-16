Банк «Левобережный» вошел в топ-25 банков по объему кредитов ИП

Аналитики оценивали портфель займов, которые выданы ИП кредитными организациями, раскрывающими сведения по форме 101. Все на 1 октября насчитывается 302 таких банка. Из них в рейтинг попали 30, в активе которых – 92% от всего объема долга предпринимателей перед российскими банками. Это игроки рынка с наибольшим портфелем долговых обязательств ИП.

Большинство банков нарастило объем выданных займов в III квартале. В их числе и Банк «Левобережный», который выдал ИП в июле-сентябре 1,8 млрд рублей.

В целом, аналитики отмечают увеличение суммы долга предпринимателей перед банками на 41,1 млн рублей в III квартале. Это может быть связано с восстановлением активности бизнеса после снятия ряда «ковидных» ограничений. Одновременно с этим улучшилось и качество портфеля: доля просроченных займов ИП за июль-сентябрь сократилась на 9,5%.

Стоит отметить, что Банк «Левобережный» (ПАО) уделяет предпринимателям особое внимание и постоянно формирует выгодные и уникальные предложения. Например, с ноября ИП могут создать свой пакет расчетно-кассового обслуживания. Стоимость базового набора – всего 500 рублей в месяц. Отдельно можно приобрести допуслуги, отвечающие потребностям именно вашего бизнеса.

Рейтинг банков по объему займов ИП в III квартале составил Brobank – бесплатный онлайн-сервис подбора финансовых услуг, предоставляемых российскими банками и кредитными компаниями. Сервис создан в 2014 году. Входит в двадцатку лучших сайтов рунета в категории «Финансы» рейтинга «Рамблер/Топ-100».

Фото предоставлено пресс-службой банка