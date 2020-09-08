Выпущен навигатор для грузовиков на территории Новосибирска и области

Грузовой навигатор 2ГИС позволяет строить маршруты для грузового транспорта с учётом разрешённой максимальной массы и габаритов автомобилей и специфики груза. Построенные навигатором маршруты не включают улицы, на которых действуют официальные запреты для движения грузового транспорта, сообщили в пресс-службе компании. География опции охватывает Новосибирск, Бердск, Искитим, Обь, Тогучин, Черепаново, Кольцово, Коченево, Маслянино, Колывань, Ордынское и Мошково.

Алгоритмы 2ГИС учитывают построение маршрутов внутри зон знаков «Движение грузовых автомобилей запрещено» и предлагают въезды и выезды из зон через ближайший перекрёсток согласно ПДД.

— Чтобы собрать полную базу ограничений, водители 2ГИС проехали 3680 километров дорог в 204 населенных пунктах Новосибирской области, собрали информацию о 1636 дорожных знаках и заблокировали в навигаторе 354 километра дорог, недоступных для проезда грузовых автомобилей. При помощи технологии распознавания знаков с видеорегистраторов, ограничения автоматически были нанесены на карту. На финальном этапе картографы 2ГИС обработали спорные случаи и несоответствия, чтобы сделать карту еще точнее, — рассказали в пресс-службе 2ГИС.

Навигатор уже доступен в Москве и Московской области, Перми, Курске и Челябинске. При построении маршрутов из Новосибирска в эти регионы с включенной грузовой навигацией 2ГИС автоматически учтет ограничения для грузовых автомобилей на территориях городов. География опции будет расширена.

Фото предоставлено пресс-службой 2ГИС