В Новосибирской области выплаты по страховкам выросли на 22 %

С января по июнь 2020 года сибиряки заключили более 6,8 млн договоров страхования на общую сумму 41,4 млрд рублей. Объем страховых премий вырос за первые шесть месяцев 2020 года относительно прошлогодних показателей на 12%. Наибольший прирост отмечен в Республике Алтай (более 34%) и Новосибирской области (22%).

Тренд на рост на рынке страхования Сибири оказал такой вид «кредитного» страхования как страхование от несчастных случаев и болезней. Премии по данному виду страхования увеличились в 1,7 раза: с 4 млрд в первом полугодии 2019 года до 7 млрд за первые 6 месяцев текущего года.

— Во многом это объясняется продолжающимся ростом объемов кредитования населения Сибирского федерального округа. Кроме того, сибиряки стали покупать страховки, которые покрывают широкий спектр рисков, связанных со здоровьем и жизнью, и предполагают более высокие компенсации, – прокомментировал ситуацию заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Сергей Жаботинский.

Объем страховых премий по ДМС в первом полугодии 2020 года вырос на 5% и составил 3,5 млрд рублей. Больше всего взносов по таким страховкам внесли жители Иркутской области (848 млн рублей), при этом в целом объем страховых премий в этом регионе остался на уровне прошлого года. В Красноярском крае сборы премий выросли значительнее всего в Сибири (на 60%), при этом средняя стоимость полисов ДМС увеличилась почти в 2 раза до 2004 рублей в основном за счет заключения крупных коллективных договоров работодателями.

Спрос на страхование жизни прирос на 4%. В общей сложности в первом полугодии 2020 года сибиряки заключили 145,5 тыс. договоров страхования жизни общей стоимостью 11,4 млрд рублей. Наибольший прирост премий в этом сегменте страхования отмечен в Республике Алтай (в 2,7 раз), а также в Томской области – на 20%. В большинстве регионов рост был в пределах 5%. В Тыве и Омской области премии остались на уровне прошлогодних значений. В Алтайском крае взносы на страхование жизни снизились на 17%.

В первом полугодии 2020 года наблюдался рост выплат по большинству видов страхования. За первые 6 месяцев текущего года сибиряки получили более 21 млрд рублей выплат, это больше прошлогодних показателей на 36%. Самый большой объем выплат пришёлся на жителей Новосибирской области (6,2 млрд рублей).

Почти в 2 раза увеличились выплаты по страхованию жизни: с января по июнь сибиряки получили 6,1 млрд рублей компенсаций по таким полисам. Такая динамика характерна в целом для России и связана с окончанием действия трехлетних договоров инвестиционного страхования жизни, массово заключенных в 2017 году.

Выплаты по автокаско выросли во всех регионах Сибири, в среднем по округу рост составил 18%. Всего же сибиряки за I полугодие 2020 года получили по договорам автокаско 2,4 млрд страховых компенсаций.

Выплаты по ДМС остались на уровне прошлого года – около 1,5 млрд рублей. Между тем, динамика в регионах разнится. В Республике Алтай выплаты выросли почти в 2 раза, но при этом их объем остается одним из самых низких в Сибири – 660 млн рублей. Жители Красноярского края получили по страховкам ДМС 207,7 млрд рублей, что на 50% выше, чем за I полугодие 2019 года. В Томской области, напротив, выплаты по ДМС сократились на треть. Лидером по объему выплат по ДМС стала Иркутская область, жители которой получили 390,4 млрд рублей компенсаций.

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