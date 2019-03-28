Выпускники НГТУ НЭТИ получили $2 млн за искусственный интеллект Dasha

В середине марта 2019 года фонды российского инвестора Леонида Богуславского вложили $2 млн в платформу автоматизации кол-центров при помощи искусственного интеллекта, сообщил сайт инвестфонда RTP Global. Разработка представляет собой робота, который моделирует речь, максимально приближая ее к человеческой. Технология базируется на научных работах гендиректора Dasha.AI, выпускника факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ Владислава Чернышова и старшего научного сотрудника научно-образовательного центра «Моделирование электромагнитных технологий» НГТУ НЭТИ и техдиректора Dasha.AI Ильи Ступакова, сообщили в пресс-службе университета.

По словам разработчиков, голосовой робот Dasha автоматизирует звонки кол-центров и предлагает клиентам вдвое сэкономить трудозатраты и средства, отказавшись от человеческого труда. Искусственный интеллект адаптируется под любые функции: проверка актуальности заявок или опросы, обзвон клиентов или кандидатов на работу. В зависимости от пожелания заказчика авторы разработки пишут необходимый скрипт (имя, выбор голоса, цель звонка и другие параметры). Сам искусственный интеллект работает на нейронных сетях, которые задают команды для робота.

Искусственный интеллект, в отличие от известных голосовых роботов, способен отвечать на неожиданные вопросы.

— Людям не нравится общаться с роботами по телефону. Одна из главных задач была научить робота следить за репликами, реагировать на них. Мы сделали ему человеческий голос, чтобы у собеседника не возникало ощущение бесполезности разговора. Это и стало нашим главным преимуществом перед конкурентами. Это первый робот, который звучит, как настоящий человек, что круто сказалось на конверсии и отношении собеседника. Почти все люди, которые общались с голосовым роботом, не понимали, что говорят с программой, — рассказал старший научный сотрудник научно-образовательного центра «Моделирование электромагнитных технологий» Новосибирского государственного технического университета НЭТИ и технический директор Dasha.AI Илья Ступаков.

По результатам исследований Dasha.AI, около 96 % людей, которые общались с голосовым роботом, думали, что общаются с живым человеком. Авторы разработки рассчитывают в ближайшем будущем первыми в мире пройти тест Тьюринга при помощи голосового робота.

Робот является участником программы NVIDIA Inception для избранных AI-стартапов. Миссия Dasha — ускорить в мире процесс внедрения роботов в жизнь людей. Штаб-квартира Dasha.AI находится в Нью-Йорке и имеет научно-исследовательский офис в Новосибирске.

Компания Dasha.AI планирует потратить инвестиции RTP Global на расширение команды. Состав команды сегодня — 37 человек, среди которых 15 выпускников и студентов НГТУ НЭТИ. Полученные средства авторы Dasha.AI планируют вложить в разработку платформы, на которой клиенты смогут самостоятельно моделировать разговоры. Помимо этого, деньги инвесторов пойдут на развитие в США, где у компании уже запустились несколько пилотных проектов.

Фото: пресс-служба университета