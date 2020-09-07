Выручка АО «Экран-оптические системы» по итогам года составит 750-800 млн рублей

— Мы «переболели» одними из первых, — цитирует генерального директора АО «Экран-оптические системы» (актив РАТМ Холдинга) Андрея Гугучкина пресс-служба РАТМ Холдинга. — Определенные симптомы появились еще в середине декабря, а в январе были закрыты границы с Китаем, где, в том числе, размещены оптические производства наших партнеров. В феврале-марте разразился коронавирусный кризис на Западе. Отгружать продукцию за рубеж не могли, как и получать импортные комплектующие.

По его словам, уже в апреле ситуация нормализовалась.

— Стали поступать заказы из США и Израиля, свою роль сыграл и отложенный спрос, сформировавшийся в первом квартале: по объемам производства вышли на уровень 2019 года и сейчас чуть превышаем прошлогодние показатели, — говорит Андрей Гугучкин. — В апреле возобновили и сотрудничество с Китаем, в данном направлении работаем стабильно. По прогнозам, выручка «ЭОСа» за 2020 год, с учетом разницы валютных курсов, будет примерно 750-800 млн рублей.

Причем экспортеры не участвуют в выставочных мероприятиях, их отменили из-за угрозы распространения COVID-19.

— Представляя свои изделия на выставках, куда со всего мира съезжались потенциальные потребители продукции «ЭОСа», мы заключали много контрактов, — констатирует Андрей Гугучкин. — Это один из самых эффективных для нас маркетинговых инструментов.

Кроме того, по его словам, ограничения, связанные с коронавирусом, повлияли и на международные грузоперевозки, что напрямую затронуло интересы компаний, ориентированных на экспорт.

— Например, если раньше авиарейсы из Новосибирска в Китай выполняли регулярно, то в настоящее время раз в неделю. Но мы адаптировались, в частности, перестроили структуру снабжения и сумели обеспечить цепочки поставок комплектующих и готовой продукции, — резюмировал гендиректор предприятия.

Фото: пресс-служба РАТМ Холдинга