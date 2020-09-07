«Первый театр» открывает 13-й сезон премьерой спектакля-тренинга

«Первый театр» открывает 13-й сезон 10 сентября премьерой спектакля-тренинга «Теория Счастья и Свободы (практика неудачников)», сообщили в пресс-службе театра.

— Лучше быть счастливым и свободным, чем не быть. Кто будет спорить с этим девизом нашего времени? Постановщики иронизируют над двусмысленностью этого лозунга и ему подобных и, в то же время, заявляют их совершенно серьезно, предлагая зрителям самим выбрать для себя столько степеней̆ понимания и свободы, сколько они сами посчитают возможным, — говорится в анонсе театра.

Отмечается, что тема спектакля возникла естественным образом в ходе тренингов и лабораторной работы актеров театра с арт-практиком Александром Андрияшкиным. Это новый постановочный путь для «Первого театра» – спектакль без литературной основы методом сочинительского театра, на тему, которая волнует каждого участника.

— Мы не предлагаем зрителю поверить в театральную иллюзию, мы предлагаем игру, создаем внутри театральной коробки ситуацию, в которой зрители участвуют по заданным правилам, — рассказали в пресс-службе. — Это спектакль-тренинг, совместная социальная среда, в которой форма общения со зрителем, способ коммуникации – игра в тренинг. Эта форма дает возможность создать художественную ситуацию, обозначить художественную рамку, в которой зрителю предлагаются идеи в игровой, ироничной манере с элементами парсипаторности.

Режиссер спектакля – Александр Андрияшкин, художник-постановщик – Сергей Кретенчук, художник по свету – Вадим Дмитриев. Постановка спектакля реализуется при поддержке Фонда Михаила Прохорова в рамках конкурса грантов «Новый театр».

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Фото предоставлено пресс-службой театра