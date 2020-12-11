Вышел в свет художественный альбом Александра Шурица

14 декабря в 19:00 в большом зале центра культуры и отдыха «Победа» состоится долгожданное событие — презентация художественного альбома Александра Шурица.

На протяжении полугода шла работа по подготовке подарочного издания известного новосибирского художника, ставшего неотъемлемой частью культурного кода столицы Сибири. Альбом впервые показывает все грани творчества этого неординарного человека.

Презентация будет проходить в режиме творческой встречи. О создании альбома расскажут его составитель Тамара Мамаева (Шуриц), искусствовед Александр Клушин, дизайнер альбома Анатолий Грицюк, художник Сергей Мосиенко. Участники встречи также увидят два небольших фильма об Александре Шурице.

Большой объем материала позволил издать альбом в 2-х томах: «Живопись» и «Размышления», общий объем 480 страниц. В издании представлены репродукции картин, многочисленные фотографии, «почеркушки» и яркие книжные иллюстрации художника. Украшением альбома являются интерьерные развороты из частных домов и витраж новосибирской синагоги, выполненный по эскизам Александра Шурица.

Впервые в альбоме опубликована книга Александра Шурица «Ангел в тумане», которая была написана в 2009 году, с тех пор лежала в столе у художника и ранее не публиковалась.

— Презентация альбома любимого художника – это замечательный повод для встречи, тем более, что мы живём в такое время, когда нам очень не хватает душевного теплого общения. Для нашей безопасности мероприятие пройдет при полном соблюдении санитарных норм: дистанция, маски, рассадка гостей через одного, плюс безупречная вентиляция в Победе, — говорит Тамара Мамаева (Шуриц).

Александр Шуриц:

— Я всегда любил свободу и даже во времена сплошного тоталитаризма писал такие картины, где всё было свободно, где люди разговаривали с Ангелами, где времена смешивались в пейзаже, где всё летало, изгибалось, растекалось, исчезало и искажалось так, как мне этого хотелось.

**Организаторы презентации благодарят администрацию центра культуры и отдыха Победа за предоставление площадки для проведения мероприятия.