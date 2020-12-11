Генплан Новосибирска уходит в следующий год

В уходящем году от генплановых страстей пока можно отдохнуть, он обсуждаться не будет. Об этом накануне сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть в рамках еженедельной пресс-конференции.

— Сегодня специалисты работают над тем, каким образом учесть замечания, которые были сделаны в обращении депутатов заксобрания, — сообщил мэр. — Это непростая процедура. Именно с этим связан мой отзыв документа. Наша позиция всегда была твердой: застройки Заельцовского бора в целом, не только парковой зоны, быть не должно. Более того, есть примеры, когда мы остановили эту застройку. Что касается сроков принятия генплана, то к сессии 23 числа мы не успеваем, поскольку есть процедурные вопросы, которые оговорены законодательно с тем, чтобы документ был полностью легитимен.

— Генпланом определяется жизнь людей и многих отраслей на десятилетия, — рассуждает губернатор. — К его разработке нужно тщательно подойти. Если выявлены недоставки, то искусственно торопить его принятие — со словами, что потом доработаем — неправильно. Поддерживаю решение мэра города. Он пока решил не вносить генплан на рассмотрение депутатов горсовета до устранения возникших вопросов. Эти процедуры по доработке генплана города можно сделать в короткий срок. Поддерживаю решения, принятые на уровне мэра и мэрии Новосибирска.

Эту же позицию разделяют и в областном правительстве. Губернатор Андрей Травников на пресс-конференции по итогам 2020 года поддержал это решение.

Напомним, что практически накануне последней сессии горсовета глава города отозвал проект изменений в генплан, который планировалось представить депутатам на утверждение до согласования позиций с заксобранием области в части возможной застройки территории Заельцовского бора. Ранее обеспокоенность судьбой Заельцовского бора выразили на сессии депутаты законодательного собрания, подготовившие на имя мэра обращение, в поддержку которого выступили лидеры фракций «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Их позицию уже на сессии горсовета озвучил и первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов.

Фото с сайта мэрии Новосибирска