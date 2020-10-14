Высшее образование в Новосибирске стоит от 60 до 260 тысяч рублей в год

— Новосибирск входит в первую десятку городов России, где расположены одни из самых востребованных высших учебных заведений в стране. Местные вузы ежегодно принимают тысячи студентов со всей страны. Но, к сожалению, не каждый абитуриент может поступить на бюджетное место, к тому же не каждая семья может позволить и платное высшее образование для своего ребенка, — констатирует директор по продажам PPF «Страхование жизни» Штефан Ванчек.

По данным, собранным компанией, стоимость обучения в пятерке лучших вузов города в среднем составляет 120 000 рублей в год. Так, чтобы ребенок мог учиться на платном отделении в Новосибирском государственном техническом университете, родителям необходимо заплатить 60 000 – 180 000 рублей в год. При средней заработной плате в Новосибирске, составляющей 39 тысяч рублей в месяц, отложить придется от 1,5 до 5 зарплат. От 2 до 7 зарплат нужно приготовить родителям абитуриентов, которые выбрали Сибирский государственный университет водного транспорта, где стоимость обучения колеблется от 83 000 до 261 000 рублей в год. Обучение в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики стоит 101 000 – 132 000 рублей в год, а это 2,5 – 3 средние заработные платы. При поступлении в Новосибирский государственный университет экономики и управления родители должны быть готовы отложить доход за 3 – 3,5 месяца, чтобы обеспечить ребенку год обучения, стоимость которого составляет 121 000 – 139 500 рублей. Примерно столько же необходимо для оплаты двух семестров в Новосибирском государственном архитектурно-строительном университете: здесь год учебы стоит от 102 000 до 144 000 рублей в год

— Безусловно, без ущерба для семейного бюджета оперативно накопить такую сумму практически невозможно. Да и кредит может стать, скорее, не помощью, а обременением. Поэтому оптимально начать копить на образование ребенка как можно раньше, откладывая периодически небольшие суммы. Удобным финансовым инструментом для этого являются программы накопительного страхования жизни (НСЖ), — уверен Штефан Ванчек.

По словам эксперта, у НСЖ есть ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, это гибкие условия программ (каждый страхователь может выбрать для себя комфортные сроки накопления и сумму взносов). Во-вторых, на весь период действия договора (несколько лет) страховая компания обеспечивает финансовую защиту застрахованных на случай непредвиденных обстоятельств и проблем со здоровьем. Речь идет о серьезных травмах, болезнях, несчастных случаях. Программы НСЖ в таких ситуациях помогают оплатить необходимые лекарства, операцию или больничный, обеспечить реабилитацию. Таким образом, обладателю полиса не нужно тратить средства, которые он откладывает на образование ребенка. Преодолеть экстренную ситуацию ему поможет страховая компания. В конце договора он получит сумму, которую планировал накопить, когда приобретал программу.

— По данным PPF «Страхование жизни», средняя сумма накоплений к окончанию срока действия полиса составляет 650 тысяч рублей. Этой суммы будет достаточно, чтобы полностью оплатить обучение ребенка в вузе, — заявляет Ванчек.

Он отмечает, что программы НСЖ для накопления на образование детей уже пользуются спросом как по всей России, так и в Новосибирской области. Например, в настоящее время в регионе около 7 тысяч человек выбрали этот инструмент формирования сбережений на будущее ребенка только в компании PPF «Страхование жизни».

По данным, приведенным в исследовании компании, цены на обучение в вузах с каждым годом повышаются: только за 2019 год средний показатель по России вырос на 19% и составил 68,9 тысячи рублей за семестр (или более 130 тысяч в год). Стоимость обучения в Сибири несколько отличается от общероссийской. За год обучения в Новосибирском государственном университете необходимо заплатить не менее 140 тысяч рублей, в Иркутском государственном университете — до 135 000 тысяч рублей. Чуть дешевле стоимость высшего образования на Алтае: цены на учебу в Алтайском государственном университете начинаются от 97 тысяч рублей, получить специальность экономиста в данном вузе можно за 107 тысяч рублей в год. Самая высокая стоимость образования — в престижных вузах регионов в северной столице (обучение в Санкт-Петербургском государственном университете обойдется в 200 – 400 тысяч рублей) и Татарстане (минимальная стоимость одного года учебы в Казанском Приволжском федеральном университете — 130 тысяч рублей, максимальная достигает почти 300 тысяч рублей). Средняя зарплата по стране при этом составляет 49 306 рублей в месяц.

Базовое фото редакции, фото эксперта предоставлено компанией