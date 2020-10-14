«ВЭД-ассистент» Банка «Левобережный» автоматически формирует ведомость банковского контроля

Ведомость банковского контроля (ВБК) – это отчетная форма для тех, кто занимается импортом или экспортом. Как правило она требуется по запросу таможенных органов при декларировании товаров или для решения спорных вопросов с таможней. Ранее ВБК в виде отсканированного документа с синей печатью предоставлял персональный валютный контролер, закрепленный за каждым клиентом. Но это требовало значительно больше времени, чем сейчас, когда она формируется автоматически по запросу через «ВЭД-ассистент». При этом документ имеет юридическую силу, поскольку подписан электронной цифровой подписью банка.

Напомним, сервис «ВЭД-ассистент» также ведет учет валютных операций. Программа напоминает клиенту, когда и какие документы нужно предоставить в банк, где находится его платеж и многое другое.

Компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью, могут подключить сервис «ВЭД-ассистент» двумя способами:

обратившись к валютному контролеру или операционисту в офис банка с заявлением;

директор может самостоятельно зарегистрироваться в «ОНЛАЙН-офисе» и выдать права на разделы нужным сотрудникам.

Подробности уточняйте в офисах Банка «Левобережный» (ПАО), обслуживающих юридических лиц, и в единой справочной службе по тел.: 8-800-3333-555.

Фото предоставлено пресс-службой банка