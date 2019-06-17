Выставка ретро-автомобилей ралли «Пекин-Париж» состоялась в Новосибирске

С вечера пятницы, 14 июня, на площади перед Оперным театром и парковке рядом с отелем Мариотт действовала выставка ретро-автомобилей участников седьмого ралли «Пекин-Париж». Здесь новосибирцы могли познакомиться с классикой мирового автомобилестроения: от доступных моделей Ford и Morris до роскошных Rolls-Royce и Bentley.

В числе участников ралли и российский экипаж — Александр Говор и Максим Отмахов на «ВАЗ-2103» эпохи СССР. Впрочем, такие машины, в том числе и легендарную «копейку» («ВАЗ 2101»), до сих пор можно встретить на новосибирских улицах.

Напомним, в течение 35 дней участники ралли «Пекин-Париж» должны преодолеть более 13 тысяч километров по территории двенадцати стран. Новосибирский этап проходил с 14 по 16 июня. В ралли принимают участие 120 экипажей более чем из 20 стран.

Ралли «Пекин-Париж» — это настоящее спортивное состязание с соответствующими атрибутами: маршрутные листы, контрольные карты, спецучастки, пункты контроля времени и точности соблюдения маршрута. Это соревнования на точность соблюдения не только маршрута ралли, но и режима движения, поэтому машины оборудованы навигаторами и GPS-приемниками.

Ежедневно экипажи проходят в среднем от 500 до 700 километров. Примечательно, что машины технического сопровождения запрещены — со всеми возникающими проблемами участники должны справляться самостоятельно.

В целом это ралли никак нельзя назвать легким прогулочным мероприятием. Напомним, что в июне 2013 года участница ралли ретро-автомобилей «Пекин-Париж» англичанка Эмма Уилкинсон погибла в аварии в Тюменской области. Автомобиль Volkswagen Polo с номерами Ханты-Мансийского автономного округа выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с участницей ралли ретро-автомобилей «Пекин-Париж-2013» Эммой Уилкинсон. Она находилась за рулем пикапа Chevrolet С10 1970 года выпуска. В ДТП погибли три человека

Маршрут ралли «Пекин-Париж» уже не в первый раз проходит через Новосибирск. Организаторы и участники высоко оценивают помощь, оказанную командой поддержки в столице Сибири. Так, в 2016 году помощь потребовалась 96 из 115 экипажей. Техническое обслуживание и ремонт организует и проводит «Новосибирский автомотоклуб» при поддержке ряда компаний и мастерских.

15 июня участники ралли занимались ремонтом и обслуживанием автомобилей на площади перед зданием Оперного театра, а также на сторонних СТО по всему городу.

Фото Татьяны Гайдуковой