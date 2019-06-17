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Самая высокая точка кипения

Крупнейшая ТЭЦ Сибири вписана в карту сити-культуры на правах яркого и самобытного места.
  • 17/06/2019, 11:46
Автор: Игорь Смольников
Самая высокая точка кипения
Очередь на экскурсию на ТЭЦ-5 один в один напоминала окрестности Новой Третьяковки на Крымском валу в дни хитовых выставок

Таков итог арт-фестиваля «Потепление» и Дня открытых дверей — масштабной акции, устроенной 15 июня на новосибирской ТЭЦ-5 ее оператором — Новосибирским филиалом ООО «Сибирская генерирующая компания». Событие это хоть и дебютное, но изначально заявленное как будущая традиция. То, что именно традицией это и станет, было очевидно уже к середине действа. Потому что «СГК» на своей крупнейшей новосибирской площадке устроила и впрямь яркое действо, которое «сделало субботу» 30 тысячам новосибирцев. Именно столько зрителей собралось на этот праздник в честь окончания отопительного сезона и начала лета. Можно было бы сказать, что аншлагом событие обязано хэдлайнеру «Потепления» — группе «Ночные снайперы». Но это не совсем так. Потому что главным предметом ажиотажа оказалась экскурсия на ТЭЦ-5. Очередь на нее один в один напоминала окрестности Новой Третьяковки на Крымском валу в дни хитовых выставок — людская вереница начиналась на дальних подступах к воротам станции и тянулась через всю площадь торжества. Запись на эту экскурсию закрылась уже через час после начала праздника.

Самая высокая точка кипения

Впрочем, неуспевшим оставили возможность индивидуальной записи — экскурсию в недра своих станций «СГК» сделала очень успешным публичным действом, обкатав его еще до «Потепления» на журналистах и блогерах на территории ТЭЦ-4. Гарантированный вау-эффект получили экскурсанты всех сословий и возрастов. Ибо, во-первых, ТЭЦ — объект, в принципе, малознакомый рядовому горожанину, при том что огромные «вазы» градирен, исполинские здания и трубы, подпирающие небеса, выглядят очень интригующе (Дымовая труба главного корпуса (260 м) — это самое высокое сооружение Новосибирской области. — Ред.).

Во-вторых, нутро этих объектов абсолютно оправдывает ожидания твоего «внутреннего ребенка», сколько бы тебе ни было по паспорту — смотрится все это захватывающе, внушая технократический восторг даже самым кисейным гуманитариям.

Самая высокая точка кипения
Самая высокая точка кипения
Самая высокая точка кипения
Самая высокая точка кипения
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Впрочем, для сити-романтики и сити-культуры стим-панк — одна из фундаментальных составляющих. А уж что сити-романтики, что стим-панка тут было вволю. Как говорится, хоть горстями ешь. Инициаторы события вообще с отменным вкусом срифмовали эти культурные слои. Со стороны это оставляло послевкусие гениальной простоты: вот она станция, пламенное сердце мегаполиса, а вот она, мегаполисная жизнь, вокруг на площади бурлит.

 

Самая высокая точка кипения

Даже в подборе пищевой составляющей была эта сити-органика: на площади перед ТЭЦ собрались, казалось, все мыслимые ныне концепты стрит-фуда. И заодно все форматы развлечений, типичные для парков, пешеходных улиц и прочих променадов — затейливо придуманные фото-зоны, аниматоры в причудливых костюмах, детские забавы разной степени креативности: от тематически нейтральных мыльных пузырей и батутов до игры-конструктора с отраслевым уклоном — заменой лего-блокам и кубикам служили полипропиленовые трубы и переходники. Детей такая замена ничуть не смутила, а, напротив, показалась очень захватывающей.

Самая высокая точка кипения
Самая высокая точка кипения
Самая высокая точка кипения
Самая высокая точка кипения
Самая высокая точка кипения
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Рисование тоже было с профильным оттенком — графическим материалом на рисовальном мастер-классе служил уголь. Рисовали котиков. Ну, это логично. Во-первых, котики — фавориты симпатий у интернет-поколения и вообще «наше все» (извините, Александр Сергеевич). Во-вторых, как гласит все тот же интернет, «внутри кота — теплота». Что также, согласитесь, к повестке дня близко.

Самая высокая точка кипения

Впрочем, взрослые и взрослеющие тоже не скучали. Для них со сцены «жгли» разнообразные коллективы. А выступление «Ночных снайперов» оказалось отнюдь не дежурным «приветом съезду», а полновесным таким концертом. Финальным аккордом был салют — большой, яркий — масштабов, близких к Дню города. Впрочем, поскольку район ТЭЦ-5 — самая высокая точка новосибирского ландшафта, то салют этот точно почти весь город видел.

Самая высокая точка кипения
Самая высокая точка кипения
Самая высокая точка кипения
Самая высокая точка кипения
Самая высокая точка кипения
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Фото Игоря Смольникова, Александра Коротченко

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