Самая высокая точка кипения

Впрочем, неуспевшим оставили возможность индивидуальной записи — экскурсию в недра своих станций «СГК» сделала очень успешным публичным действом, обкатав его еще до «Потепления» на журналистах и блогерах на территории ТЭЦ-4. Гарантированный вау-эффект получили экскурсанты всех сословий и возрастов. Ибо, во-первых, ТЭЦ — объект, в принципе, малознакомый рядовому горожанину, при том что огромные «вазы» градирен, исполинские здания и трубы, подпирающие небеса, выглядят очень интригующе (Дымовая труба главного корпуса (260 м) — это самое высокое сооружение Новосибирской области. — Ред.).

Во-вторых, нутро этих объектов абсолютно оправдывает ожидания твоего «внутреннего ребенка», сколько бы тебе ни было по паспорту — смотрится все это захватывающе, внушая технократический восторг даже самым кисейным гуманитариям.

Впрочем, для сити-романтики и сити-культуры стим-панк — одна из фундаментальных составляющих. А уж что сити-романтики, что стим-панка тут было вволю. Как говорится, хоть горстями ешь. Инициаторы события вообще с отменным вкусом срифмовали эти культурные слои. Со стороны это оставляло послевкусие гениальной простоты: вот она станция, пламенное сердце мегаполиса, а вот она, мегаполисная жизнь, вокруг на площади бурлит.