Самая высокая точка кипения

Крупнейшая ТЭЦ Сибири вписана в карту сити-культуры на правах яркого и самобытного места.
17/06/2019, 11:46
Автор: Игорь Смольников
Очередь на экскурсию на ТЭЦ-5 один в один напоминала окрестности Новой Третьяковки на Крымском валу в дни хитовых выставок
Таков итог арт-фестиваля «Потепление» и Дня открытых дверей — масштабной акции, устроенной 15 июня на новосибирской ТЭЦ-5 ее оператором — Новосибирским филиалом ООО «Сибирская генерирующая компания». Событие это хоть и дебютное, но изначально заявленное как будущая традиция. То, что именно традицией это и станет, было очевидно уже к середине действа. Потому что «СГК» на своей крупнейшей новосибирской площадке устроила и впрямь яркое действо, которое «сделало субботу» 30 тысячам новосибирцев. Именно столько зрителей собралось на этот праздник в честь окончания отопительного сезона и начала лета. Можно было бы сказать, что аншлагом событие обязано хэдлайнеру «Потепления» — группе «Ночные снайперы». Но это не совсем так. Потому что главным предметом ажиотажа оказалась экскурсия на ТЭЦ-5. Очередь на нее один в один напоминала окрестности Новой Третьяковки на Крымском валу в дни хитовых выставок — людская вереница начиналась на дальних подступах к воротам станции и тянулась через всю площадь торжества. Запись на эту экскурсию закрылась уже через час после начала праздника.
Впрочем, неуспевшим оставили возможность индивидуальной записи — экскурсию в недра своих станций «СГК» сделала очень успешным публичным действом, обкатав его еще до «Потепления» на журналистах и блогерах на территории ТЭЦ-4. Гарантированный вау-эффект получили экскурсанты всех сословий и возрастов. Ибо, во-первых, ТЭЦ — объект, в принципе, малознакомый рядовому горожанину, при том что огромные «вазы» градирен, исполинские здания и трубы, подпирающие небеса, выглядят очень интригующе (Дымовая труба главного корпуса (260 м) — это самое высокое сооружение Новосибирской области. — Ред.).
Во-вторых, нутро этих объектов абсолютно оправдывает ожидания твоего «внутреннего ребенка», сколько бы тебе ни было по паспорту — смотрится все это захватывающе, внушая технократический восторг даже самым кисейным гуманитариям.
Впрочем, для сити-романтики и сити-культуры стим-панк — одна из фундаментальных составляющих. А уж что сити-романтики, что стим-панка тут было вволю. Как говорится, хоть горстями ешь. Инициаторы события вообще с отменным вкусом срифмовали эти культурные слои. Со стороны это оставляло послевкусие гениальной простоты: вот она станция, пламенное сердце мегаполиса, а вот она, мегаполисная жизнь, вокруг на площади бурлит.
Даже в подборе пищевой составляющей была эта сити-органика: на площади перед ТЭЦ собрались, казалось, все мыслимые ныне концепты стрит-фуда. И заодно все форматы развлечений, типичные для парков, пешеходных улиц и прочих променадов — затейливо придуманные фото-зоны, аниматоры в причудливых костюмах, детские забавы разной степени креативности: от тематически нейтральных мыльных пузырей и батутов до игры-конструктора с отраслевым уклоном — заменой лего-блокам и кубикам служили полипропиленовые трубы и переходники. Детей такая замена ничуть не смутила, а, напротив, показалась очень захватывающей.
Рисование тоже было с профильным оттенком — графическим материалом на рисовальном мастер-классе служил уголь. Рисовали котиков. Ну, это логично. Во-первых, котики — фавориты симпатий у интернет-поколения и вообще «наше все» (извините, Александр Сергеевич). Во-вторых, как гласит все тот же интернет, «внутри кота — теплота». Что также, согласитесь, к повестке дня близко.
Впрочем, взрослые и взрослеющие тоже не скучали. Для них со сцены «жгли» разнообразные коллективы. А выступление «Ночных снайперов» оказалось отнюдь не дежурным «приветом съезду», а полновесным таким концертом. Финальным аккордом был салют — большой, яркий — масштабов, близких к Дню города. Впрочем, поскольку район ТЭЦ-5 — самая высокая точка новосибирского ландшафта, то салют этот точно почти весь город видел.
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