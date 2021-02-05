Wink в 2020 году стал больше, чем видеосервисом

Активная аудитория выросла в четыре раза благодаря новым подключениям и массовому переходу подписчиков интерактивного телевидения «Ростелекома» на платформу Wink (мигрировало уже более 70% абонентов).
Условиями для роста стали изоляция из-за пандемии и активная позиция компании в этот период. Wink первым из видеосервисов открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, мультфильмов. Одновременно увеличился спрос на платный контент. В результате количество просмотров кино и сериалов выросло в три раза по сравнению с 2019 годом.
Выросла популярность услуги «Управление просмотром», которая обеспечивает доступ к архиву передач на большинстве каналов и функции «пауза» и «перемотка». К концу 2020 года более 70% подписчиков Wink пользовались этой услугой. До 25% увеличилась доля клиентов, которые регулярно используют «Мультискрин». Услуга позволяет смотреть контент на разных устройствах под одной учетной записью.
Самым популярным событием года в видеосервисе стала прямая трансляция 24 октября последнего боя Хабиба Нурмагомедова на телеканале UFC ТВ. Всего бой посмотрело более 3 миллионов пользователей, в том числе более 1 миллиона — через цифровые приложения Wink.
Топ-10 кинофильмов по итогам 2020 года в Wink:
|1.
|«Лёд 2»;
|2.
|«Вторжение»;
|3.
|«Спутник»;
|4.
|«Тролли. Мировой тур»;
|5.
|«Соник в кино»;
|6.
|«Джентльмены»;
|7.
|«Холоп»;
|8.
|«Плохие парни навсегда»;
|9.
|«Бладшот»;
|10.
|«Текст».
Топ-10 сериалов по итогам 2020 года в Wink:
|1.
|«Ходячие мертвецы»;
|2.
|«Чики»;
|3.
|«Мир Дикого Запада»;
|4.
|«Хроника эпидемии»;
|5.
|«Рассказ служанки»;
|6.
|«Друзья»;
|7.
|«Ивановы-Ивановы»;
|8.
|«Содержанки»;
|9.
|«Корни»;
|10.
|«Молодежка».
Фото предоставлено пресс-службой компании
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