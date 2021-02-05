Стоимость услуг риелтора при покупке и продаже жилья

Для успешного заключения сделки воспользуйтесь сервисом «ДомКлик», где представлена большая база объектов недвижимости. Сервис позволяет решать любые вопросы, связанные со сделками с недвижимостью. Через него можно оформить ипотеку под сниженный процент в «Сбербанке», решение будет принято в течение 24 часов.

Что входит в обязанности риелтора

Продавец и покупатель не всегда могут самостоятельно без помощи посредника поддерживать деловые отношения. Таким посредником и становится риелтор. На него возлагается ряд обязанностей:

консультация по любым вопросам, возникающим у покупателя и продавца;

осмотр объектов недвижимости;

контроль законности действий сторон и правильности составления договора;

оформление документов;

гарантия прозрачности платежей между продавцом и покупателем;

контроль соблюдения сторонами условий договора;

предоставление отчётности о проделанной работе.

В каких ситуациях нужен специалист

Риелторские услуги на жилищном рынке актуальны для каждого участника сделки. Люди прибегают к помощи специалиста не только при необходимости купить, продать или обменять жилплощадь, но и в случае сдачи его в аренду. Участие в сделке третьей стороны делает её прозрачной и минимизирует риски связаться с мошенниками.

Особенно актуальна помощь сотрудника агентства недвижимости при заключении сделки через рекламную платформу Domclick. Это связанно с тем, что здесь очень много потенциальных покупателей и продавцов. И человеку, столкнувшемуся впервые в жизни с подобным сервисом, сложно найти вариант для покупки, аренды или обмена жилья. Риелтор в данном случае выступает в роли проводника и личного агента клиента. Он подберёт варианты недвижимости, опираясь на выдвинутые вами требования.

Продавцу также необходимо сотрудничество с агентом при сделках с недвижимостью. Он займётся всеми организационными вопросами, будет общаться с возможными покупателями, проводить показ недвижимости. В общем, заниматься всем тем, на что у вас просто не хватит времени.

Роль риелтора в оформлении аренды квартиры или другой недвижимости просто невозможно переоценить. Жильцы на арендованной территории часто меняются и собственник вынужден достаточно часто искать новых арендаторов. Поэтому многие арендодатели работают с одними и теми же проверенными агентами на протяжении многих лет. Это актуально и для людей, сдающих две и более квартиры, особенно если они находятся достаточно далеко друг от друга.

Посуточная аренда жилья без участия риелтора вовсе невозможна. Это источник стабильного дополнительного заработка, но вот сил и времени такая подработка отнимет очень много. В этом случае посредник также получает стабильный ежедневный заработок.

Однако основная деятельность профессионального риелтора – это сопровождение сделок купли-продажи в сотрудничестве с агентствами недвижимости. Его помощь необходима клиентам как при поиске квартиры, так и в дальнейшем вплоть до получения покупателем документа на право собственности.

И если покупка квартиры в новостройке может пройти без помощи специалиста, так как покупатели общаются с официальным представителем застройщика и заключают договор не с физическим лицом, а с организацией, то покупка жилья на вторичном рынке без сторонней помощи не обойдётся. Это гарантирует безопасность обеим сторонам.

Расчёт оплаты услуг риелтора

Основная часть оплаты услуг – это комиссия за проведение сделки, которая зависит от стоимости недвижимости, то есть процент от стоимости продаваемой квартиры или другой недвижимости, если речь идёт о покупке квартиры. Таким образом, получается, что заработная плата риелтора напрямую зависит от цены недвижимости.

В том случае, когда услуги риелтора понадобились для оформления аренды жилого помещения, оплатой станет процент от сделки. В некоторых случаях это может быть фиксированная сумма, которую может оплатить клиент – арендатор или арендодатель. Все зависит от того, какая сторона воспользовалась услугами агентства и заключила договор на посреднические услуги. Иногда услуги агентства оплачивают обе стороны в равных долях, все зависит от условий договора. Но вообще этот аспект стоит рассмотреть отдельно.

Кто должен оплачивать услуги риелтора

Чаще всего платит обратившаяся за помощью к специалисту сторона. По договоренности оплата услуг может делить на всех участников сделки.

В каких случаях платит продавец

Если продавец обратился к риелтору и заключил с ним договор, он должен оплачивать его услуги. Но и в этом случае возможно два варианта развития событий. В первом – комиссия вычитается из стоимости жилья, продавец получает сумму уже с вычетом процента риелтора. Во втором – сумма комиссии прибавляется к стоимости недвижимости.

Покупатель оплачивает услуги риелтора, если он заключал с ним договор. Покупатель в этом случае платить не обязан.

Как заключить договор с риелтором

Договор заключается между риелтором и одной из сторон. В нем должны содержаться следующие пункты: