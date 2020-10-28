Хэппи-энд еще не скоро

Международная научная конференция молодых ученых OpenBio изначально отличается широтой тематического охвата: она объединяет вирусологов, биотехнологов, молекулярных биологов и биофизиков. Традиционная локация — наукоград Кольцово, центр биофармацевтического кластера Новосибирской области — конечно, задает тематический пунктир, но в этих рамках мероприятие привольно многогранно. Впрочем, у седьмой по счету конференции уровень тематической концентрации намного жестче, чем у шести прошлых. Пандемия стала лейтмотивом.
Никакого «Нетфликса»!
Устами резидентов конференции (и очных, и онлайновых) оглашены научные взгляды на пандемию, которые в массово-универсальную медиаиндустрию не попадают, зато в научном сообществе воспринимаются с созерцательным спокойствием. Например, такой неожиданный взгляд на предмет огласил на брифинге в пресс-центре конференции онлайновый участник OpenBio Михаил Фаворов, независимый эпидемиолог, президент компании DiaPrep System Inc. (Атланта, штат Джорджия).
Михаил Фаворов известен работой на руководящих должностях в Центре контроля за заболеваниями. ЦКЗ — самобытный американский медицинский бренд. Он сейчас известен даже людям, далеким от биологии, ибо периодически вшивается американскими кинематографистами в фильмы на апокалиптические темы: про эпидемии, опустошающие планету, про зомби-коллапс и прочие злоключения человечества. Впрочем, реальный ЦКЗ — сдержанная, скрупулезная и даже скучноватая организация, предпочитающая аккуратные научные формулировки без всякой эпичности.
Однако даже эмоционально гладкие формулировки Михаила Фаворова простого зрителя повергают в нервическую вибрацию. Они не то чтобы пессимистичны, но отличаются непривычной для русского уха нейтральностью. Коллективные успехи землян в борьбе с пандемией он оценивает очень сдержанно, а вариации счастливого исхода дает пунктиром. Молодцов в это деле, по его словам, нет.
— Общественное здравоохранение — это наука и искусство предотвращения болезней, увеличения продолжительности жизни, создания благоприятных условий для здоровья людей путем организованных действий и осознанного выбора общества, — рассуждает Михаил Фаворов. — Теоретически, этому определению общественного здравоохранения на старте пандемии соответствовал Китай. Китай, где эпидемия и зародилась, число погибших при этом имеет меньшее, чем где бы то ни было. Но эта оценка Китая омрачена их же манипуляциями с информацией в начале эпидемии.
Словом, китайское желание «сохранить лицо» довольно дорого обошлось. Но и в США ситуация тоже далеко не положительная.
— Ни один гражданин США не имеет антител, — аргументирует Михаил Фаворов. — Потому и говорить об американском лидерстве по меньшей мере странно. С антителами вообще ситуация тонкая. Эта тема — из области желаемого, выдаваемого за действительное. Ибо на сегодня антител к ковиду у американцев нет.
Во-вторых, по мнению Фаворова, в США было бы невозможным воспроизведение китайских мер профилактики. Там принципиально другой жизненный уклад, и попытки повторить китайский опыт так бы и остались только попытками.
Эффективность мер, по его убеждению, определяется их сопоставлением с критериями:
— Критерий в пандемию только один — достаточно ли коек для тяжелых больных. Если реанимационным отделением называют наскоро перепрофилированный санаторий, результативного снижения смертности это не даст. Статистически значима только работа СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ клинических мощностей — которые изначально ориентированы именно на тяжелую пульмонологию. Если у вас достаточно ИВЛ-аппаратов, достаточно коек, с ними сопряженных — только это и даст хорошую выживаемость. Единственным критерием успеха, на мой взгляд, является наличие профессиональной помощи тяжелым больным. Легко болеющие лечатся сами, выздоравливают быстро, но картину результативности формируют не они. А процент летальных потерь — среди тяжелых.
И коллег, и журналистов Михаил Фаворов призвал не спекулировать на теме повторного заражения.
— Сейчас на этой теме концентрироваться рано, — подчеркнул эпидемиолог. — Да, повторное заражение — очень неприятный момент для вакцинологов, ибо ставит под сомнение результативность их работы. Но я тем не менее убежден, что сейчас, в момент самого высокого подъема числа больных и числа смертей, начиная с 1919тгода (пиковый год гриппа-испанки), педалировать тему повторной заболеваемости преждевременно. Нам бы с первичной разобраться. Давайте займемся тяжелой «первичкой», пожилыми людьми, которые имеют очень высокий риск умереть!
Также Михаил Фафоров отметил, что на сегодняшний день связи уровня заболеваемости и смертности с этногенетикой не выявлено, а вот социальный детерминизм вполне зрим.
— Если афромериканцы относятся к наиболее бедным и скученно живущим социальным слоям, то и заболеваемость, и смертность в этом кругу предсказуемо выше, — констатирует Фаворов. — Но это именно социально-экономическая предопределенность, не расовая. В любой стране наиболее уязвимы экономически проблемные слои населения. И в России в том числе.
В массовой и научно-популярной прессе ковид-обструкция досталась Китаю. Но, по мнению Михаила Фаворова, праведность глобального гнева несколько преувеличена, потому что задача определения всепланетного «отличника» в борьбе с пандемией повсюду осложняется именно манипуляциями с фактографией и статистикой.
В общем, бесспорных лидеров, сиятельных «пионеров-всем-примеров» в борьбе с ковидом на планете не выявлено. Локальные успехи уравновешиваются не менее яркими «эпикфэйлами» и досадными недоработками. Как подчеркнул Михаил Фаворов, меры-максимум хороши только в контексте теоретических рассуждений, с реальной жизнью они несовместимы.
Например, такой иллюзией Фаворов называет полное самозакрытие средних и малых стран до поры «пока нам вакцину не подвезут». Идея эта, по его оценке, хороша только умозрительно, но наяву это выбор между кошмарным и ужасным. Такое окукливание грозит стране-инициатору экономическим коллапсом. И чем меньше масштаб государства или региона, тем быстрее его добьет герметизация.
— Ирландия недавно закрыла себя на абсолютный карантин, решила, что может это позволить, — констатирует эксперт. — А вот закрытие штата Алабама — потенциальная социальная катастрофа. Или закроется наглухо, например, Новая Зеландия. Закроется, полагаясь на свою островную сущность. Но что она вскоре есть будет? Экономически она совсем не самодостаточна.
Описывая ситуацию, Михаил Фаворов старательно избегает глобализма оценок и описаний.
— Обобщенной картины для мира нет и быть не может, ибо это как средняя температура по больнице, — аргументирует он. — Потому и разные меры. И типология манипуляций тоже разная. В одних регионах уровень заболеваемости занижается, чтобы уберечь от увольнений региональное начальство, в других, напротив, завышается — ради увеличения экстренного финансирования.
По словам Фаворова, доказательно эффективных препаратов для реабилитации переболевших пока нет. Как и нет систематизированного спектра последствий.
— Точнее, они есть, но пока не обобщены, — уточняет он. — Есть и первые данные о мультиорганных поражениях. Но тоже пока без систематизации.
Уровень урона, нанесенного ковид-пандемией человечеству, Михаил Фаворов не берется оценивать даже условно, подчеркивая, что для этого время еще не пришло.
— Пожалуй, только через пять лет у нас будет достаточно данных, — аргументирует эпидемиолог. — Тогда мы сможем оценить и масштабы летальных потерь, и типологию долгосрочных органических поражений, которые являются последствиями ковид-заражения.
К слову, тот же 2025 год называется и временем окончания пандемии при пессимистическом раскладе. При такой продолжительности пандемии уровень потерь может быть сопоставимым с последствиями печально знаменитой «испанки» 1918-1920 годов. Не равным, подчеркивает ученый, а именно сопоставимым — показатели 2020-го уже перепрыгнули статистическую планку 1919-го. Ковид не станет испанкой 2.0, но схож с ней «по сюжету».
Впрочем, это как раз тот прогноз, в котором эпидемиологи мира будут рады ошибиться.
На этом фоне вторая финишная дата — 2022-й — звучит в устах Михаила Фаворова оптимистичной альтернативой. Без всяких оговорок. Окончание пандемии к 2022 году— это счастливый и желанный сюжет, в который специалисты готовы верить более охотно.
— Допустим, к этому времени появится чудесная общедоступная вакцина, и мы привьем все население России, — осторожно рассуждает Фаворов. — Сейчас же вакцина — пока что открытая тема. Да, Китай заявляет, что у него, дескать, есть вакцина, потому что тамошние вирусологи сделали рекомбинантный белок, защищающий определенные клетки. Но они пока комплексно ничего не проверяли. С другой стороны, есть препарат «Спутник V», заявленный по международным стандартам, прошедший промышленную локализацию, 30 тысяч человек им были привиты. И были получены доказательства, что вакцина противостоит болезни. По большому счету каждое конкретное государство сейчас само решает, что ему называть вакциной.
Фото: автор базового фото Гарик Дьяченко, др.- Светлана Албаут
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