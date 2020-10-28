Упрощенное оформление ипотеки под маткапитал в Банке «Левобережный»

Если вы планируете использовать материнский капитал в качестве первоначального взноса или направить его на частичное досрочное погашение ипотеки, просто заполните заявление в банке. Будучи одним из партнеров ПФР, Банк «Левобережный» самостоятельно направит в фонд документы, и вам не придется туда записываться и приходить.

В банке разработан целый ряд программ для семей с детьми. Например, «Семейная ипотека» на приобретение строящегося или готового жилья в многоквартирном доме, а также на рефинансирование ипотечного кредита. Семьи с двумя и более детьми могут получить от 500 тыс. рублей до 6 млн рублей на срок от 3 от 30 лет под 4,7% годовых.

Также материнский капитал можно использовать на покупку квартиры на вторичном рынке или в строящемся доме, при внесении первоначального взноса в размере 5% от стоимости приобретаемого объекта (ипотечные кредиты «Стабильный» и «Стабильный–Начало»). Первоначальный взнос 10% из средств маткапитала необходим при покупке жилья на вторичке (ипотечный кредит «Классический») или в строящемся доме («Классический–Инвест») под залог приобретаемой недвижимости.

Условия уточняйте на официальном сайте, по телефону 8-800-3333-555 или в ипотечных центрах Банка «Левобережный» (ПАО):

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

Подать онлайн-заявку на ипотеку.

Фото предоставлено пресс-службой банка