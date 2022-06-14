Холестерин в норме — какими должны быть показатели

Каким бывает холестерин

Холестерин бывает хорошим, плохим и общим. В переводе на русский это слово означает «твердая желчь». Вещество принадлежит к липидной группе и проникает в организм вместе с пищей (приблизительно 20% от общего количества). Оставшиеся 80% синтезируются печенью.

Это важный строительный компонент клеток, принимающий участие в метаболизме. Он также участвует в синтезе половых гормонов. В чистом виде холестерина в организме не так много, вещество присутствует в составе липопротеинов. Эти соединения могут обладать низкой плотностью – речь идет о так называемом плохом холестерине ЛПН и высокой плотностью (хороший холестерин ЛПВ).

Холестерин ЛПВП – это липопротеины высокой плотности.

Холестерин ЛПНП – это липопротеины низкой плотности.

Нормальные значения

Нормальные значения зависят от пола и возраста. Показатели холестерина в организме определяются при помощи специальных анализов. У здоровых людей норма считается ниже уровня 4 ммоль/л (160 мг/дл).

Но у пожилых людей эта цифра может быть выше.

Норма холестерина у женщин составляет 3,6 — 5,2 ммоль/л.

Показатели ЛПНП должны быть от 3,5 до 4 ммоль/л.

Норма холестерина у мужчин немного отличается и составляет 2,25 — 4,82 ммоль/л. Это показатель ЛПНП, общий такой же, как у представительниц слабого пола.

Угрозу для здоровья представляет плохой холестерин. Соединяясь с апопротеинами – особой разновидностью белка, он формирует жиробелковые комплексы. В подобных случаях наблюдается повышение ЛПНП.

Если анализ зафиксировал повышенный уровень холестерина, следует пройти лечение, которое назначит врач.

Как нормализовать показатели

Для нормализации показателей холестерина обычно назначают диету. В ряде случаев состояние удается скорректировать при помощи медикаментов. Но здесь нужно учитывать, что таблетки при высоком холестерине не панацея. Они не устраняют причины его повышения. Отклонение от нормы может быть связано с:

диабетом;

недостатком физической подвижности;

избыточным весом.

Существуют продукты, снижающие холестерин и продукты, повышающие холестерин. К первой категории относят:

рыбу;

слабожирную кисломолочную продукцию;

отварные крупы (за исключением манки);

бобовые;

капусту;

фрукты;

слабожирные сорта мяса (индейку, курицу).

Главной причиной повышения холестерина считают жирную пищу. Отклонения от нормальных значений могут быть связаны с употреблением жирных видов мяса, субпродуктов, мучных изделий, сладостей.

Важно также учитывать, что у людей, которые перенесли инфаркт либо инсульт, уровень холестерина может снижаться до 2,5 ммоль/л. Тем, у кого нет проблем с сердцем, рекомендуется поддерживать холестерин в районе ,3 ммоль/л.

Липопротены могут обладать не только низкой, но и высокой плотностью. Эта разновидность холестерина незаменима для организма. Вещество собирает плохой холестерин с сосудистых стенок и помогает выводить его в печень для уничтожения. Состояние, при котором понижено ЛПНВ, не сулит ничего хорошего. Именно поэтому так важно проходить плановую диспансеризацию, современно выявлять отклонения от нормы, назначать лечение – это значительно снижает вероятность развития опасных патологий.

Хороший холестерин синтезируется исключительно организмом, повышение его концентрации путем употребления определенных продуктов невозможно. Единственный способ заключается в практике умеренных физических нагрузок. Если ежедневно выполнять утреннюю зарядку, уровень хорошего холестерина повысится, а плохого понизится.

Полезные рекомендации для восстановления ЛПНП и ЛПНВ

При употреблении пищи с высоким содержанием холестерина для активации его выведения из организма следует позаботиться об активном функционировании всех мышечных групп.

В подобных случаях необходимо больше двигаться, в особенности людям, у которых был инфаркт или кровоизлияние в головной мозг. Ежедневно нужно делать зарядку.

Для повышения количества хорошего холестерина можно принять небольшую дозу алкоголя. Бокал сухого вина в сутки организму не навредит, а, наоборот, принесет пользу. Главное – не превышать дозировку, помнить, что при приеме лекарств употреблять алкоголь нельзя.

Многие люди даже не догадываются о том, что холестерин в их организме повышен. В подобных случаях наблюдается закупорка или сужение сосудов, на фоне чего могут возникать боли в сердце. С течение времени это может привести к инфаркту или инсульту.

Даже здоровые люди должны периодически сдавать анализ на холестерин, не пренебрегать профилактикой увеличения его показателей.

Контролировать концентрацию холестерина нужно всем, но в особенности курильщикам. В группу риска попадают люди, страдающие ожирением и стойким повышенным давлением. Им анализы необходимо сдавать регулярно.

Холестерин часто повышается у женщин в период климакса, а также у пожилых людей, пациентов, ведущих малоподвижную жизнь, страдающих патологиями сердца и сосудов.

Биохимия крови позволит понять, если ли отклонения от нормы. Для этого производится забор крови из вены. Для исследования требуется около 5 мл биологической жидкости. Кровь необходимо сдавать на голодный желудок, иначе показатели исказятся. В преддверии анализа нельзя практиковать интенсивные физические нагрузки.

Результаты исследования должен расшифровывать врач. Он же дает рекомендации касательно дальнейшего лечения. Людям с повышенным холестерином необходимо снизить потребление животных жиров, отказаться от жирного мяса, сливочного масла, сметаны яиц. В рационе должны преобладать здоровая клетчатка – морковка, капуста, бобовые. Для нормализации холестерина полезно употреблять растительные масла, разные виды рыбы.

При стабильно повышенном ЛПНП назначают липидограмму, задача врача заключается в том, чтобы установить точные причины отклонения от нормальных показателей. Держать холестерин под контролем очень важно – это поможет избежать инфаркта и инсульта.