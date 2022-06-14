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В регионе ожидается большой урожай картофеля

  • 14/06/2022, 14:28
Автор:
новости Новосибирска
По другим овощам прогнозы испортил климат, и пока приходится рассчитывать на соседей из-за границы.

По итогам завершившейся посевной кампании в региональном правительстве отмечают увеличение площадей посева картофеля, площадей ярового сева и технических культур — 354 тысячи га (+98 тысяч га к уровню прошлого года). Посевные площади зерновых культур остались на уровне раннее запланированных.

Существенное превышение произошло по картофелю на 700 га к прошлому году, сообщает министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко. Это положительно скажется на обеспечении населения данным продовольствием.

новости Новосибирска

Дальнейшее увеличение собственного производства овощей в регионе уперлось в мелиорацию

В то же время, по словам министра, по другим овощным культурам, кроме ранее упомянутого картофеля, картина не столь оптимистичная.

Заморозки повлияли на состояние овощных культур, поясняет глава Минсельхоза. Потому не могу констатировать роста посевных площадей по овощам открытого грунта.

Ранее в министерстве прогнозировали рост посевных площадей овощей открытого грунта, о чем Евгений Лещенко сообщал в середине мая.

В этом году по овощам открытого грунта мы планируем выйти на посевные площади в 900 га, говорил министр. По сравнению с 2021 годом прирост будет 23%. Больше пока невозможно, так как для этого необходимо параллельное развитие мелиоративных систем, покупка дорогостоящей техники и создание специализированных хранилищ.

В настоящее время приходится в большей степени рассчитывать на помощь соседей из-за рубежа. На территорию региона уже поступила купная партия овощей.

За прошедшую неделю на склады временного хранения поступили, досмотрены и оформлены более 2 тысяч тонн плодоовощной продукции из Узбекистана, Туркменистана и Китая, приводят в областном правительстве данные Управления Россельхознадзора по Новосибирской области.

По информации правительства Новосибирской области, по итогам мониторинга, резкое повышение цен на продукты питания, включая «борщевой набор», за последнюю неделю не зафиксировано. Напомним, что ранее в профильных подразделениях облправительства периодически отмечали рост цен на ту или иную овощную продукцию, в частности на свеклу и лук.

 

Ранее редакция сообщала, что на плодоовощном Хилокском рынке появятся 5 магазинов оптовой торговли. 

Фото с сайта Минсельхоза Новосибирской области

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Рубрики : Власть Агропром

Регионы: Новосибирск

Теги : урожай овощи картофель агропром


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