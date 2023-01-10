«Хрустальной» девочке требуется курсовое лечение

У трехлетней Ули Должиковой редкое генетическое заболевание – повышенная ломкость костей в тяжелой форме.

— Еще до рождения дочки врачи, проводившие УЗИ, обнаружили у нее укорочение бедер. Тогда мне сказали, что патологии нет – просто девочка будет маленького роста. В четыре месяца во время укрепляющего массажа случились первые переломы сразу обеих ножек со смещением. В год она училась вставать у опоры – и опять сломала бедро. Тогда проведенный генетического анализ и показал, что у дочки редкое генетическое заболевание – повышенная ломкость костей, да еще в тяжелой форме, — рассказывает мама Ули Евгения Должикова.

Врачи считают, что у девочки большие шансы на полноценную жизнь, если лечение продолжать.

— У Ули генетическое заболевание – несовершенный остеогенез, девочка уже перенесла несколько сложных переломов бедер. После начала терапии препаратом памидронат, который укрепляет кости, и физической реабилитации девочка начала самостоятельно ходить. Для снижения вероятности переломов в дальнейшем и сохранения достигнутых результатов Уле необходимо продолжить медикаментозную терапию в сочетании с физической реабилитацией, — говорит Татьяна Хасянова, педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic) (Москва).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 547 236 рублей. Семья Ули не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— У нас нет возможности его оплачивать, воспитываем двух дочерей. Просим вашей помощи! — просит Евгения.

Помочь Уле можно по ссылке

Фото из архива семьи