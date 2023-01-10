Рейтинг районов по качеству уборки снега составили в Новосибирске

По итогам новогодних каникул в части уборки снега наилучший результат показал Первомайский район Новосибирска. А наиболее проблемными стали такие районы, как Октябрьский, Дзержинский и Заельцовский. Соответствующие данные были озвучены в ходе оперативного совещания в мэрии.

— Судя по количеству обращений граждан, тревожная ситуация в Дзержинском, Заельцовском и Октябрьском районах, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, обращаясь к начальнику транспортного департамента Константину Васильеву. — Звучат именно эти территории. Попрошу в ходе разбора с главами районов на это обратить внимание, не отказываться от помощи минтранса. Вчера был разговор с министром, он подтвердил, что действует поручение губернатора оказывать поддержку городу в вывозе снега. Оценки по количеству выпавших осадков оставьте синоптикам, сосредоточьтесь на том, сколько снега убрали и вывезли.

Профильным подразделениям ещё предстоит детальный анализ причин побед и поражений в рейтинге. Однако стоит напомнить, что как лидер рейтинга Первомайский район, так и вошедший в антирейтинг Дзержинский участвуют в пилотном проекте, в рамках которого полномочия по снегоуборке были спущены с городского на районный уровень. В ноябре прошлого года глава Дзержинского района Александр Рудских докладывал депутатам горсовета, что по итогам «пилота» обнаружились как сильные, так и слабые стороны проекта. С одной стороны, произведены ремонт и переоборудование техники, налажено ее техническое обслуживание, заблаговременно приобретены расходные материалы. Также создан аварийный резерв запчастей и расходных материалов, усилена ремонтная бригада, что позволяет делать ремонт круглосуточно. С другой, как и в целом по городу, ощущается дефицит техники, что особенно после увеличения территории района.

По информации мэрии Новосибирска, работы на протяжении праздничных каникул на территории города проводились с учётом возникающих погодных условий как при положительных, так и при отрицательных температурах – снегопада, мокрого снега, гололёда. Производилась обработка улиц противогололёдными материалами, гредирование, подметание проезжей и тротуарной частей, погрузка и вывоз снега, очистка парковочных карманов и остановок общественного транспорта. Среднесуточный выход техники составил 438 единиц, в ручной уборке было задействовано до 168 рабочих. В период праздничных гуляний привлекалось дополнительно до 70 единиц погрузочной и самосвальной техники. Вывезено около 245 тыс кубометров снега, с начала зимнего сезона вывезено 487 тыс кубометров.

Ранее редакция сообщала о планах мэрии по проведению круглосуточной уборки городских улиц.