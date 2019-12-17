Хурму, гранаты и другую продукцию не пустили на территорию Новосибирской области

Более 75 тонн подкарантинной продукции казахстанского, киргизского и китайского происхождения задержали инспекторы управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту «Карасук» за период с 1 по 15 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства. Девять партий продукции высокого фитосанитарного риска следовали автомобильным транспортом с территории Казахстана и Киргизии для реализации в Новосибирске, Красноярске и Перми.

Как рассказали в Россельхознадзоре, 20 т свежей хурмы и 20 т свежих гранатов казахстанского происхождения, а также 9,29 т киргизской хурмы перевозили с частичным отсутствием либо без маркировки на упаковке, которая должна содержать информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере.

Кроме того, 6,38 т киргизской продукции (сушеная фасоль, коричневый рис, крупа рисовая, орехи пекан, приправы) пытались ввезти без фитосанитарного сертификата, подтверждающего фитосанитарную безопасность продукции.

Партия китайских яблок общим весом 19,5 т была задержана на основании введённых Россельхознадзором с августа текущего года временных ограничений на ввоз косточковых и семечковых культур из Китайской Народной Республики в связи с многократными случаями обнаружения в них карантинных объектов.

Отмечается, что в соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей вышеуказанной продукции высокого фитосанитарного риска на территорию Российской Федерации был запрещен. Грузы возвращены отправителям в Республики Казахстан и Кыргызстан.

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