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Доходность портфелей робота-советника ВТБ Мои Инвестиции обгоняет рынок

  • 17/12/2019, 11:16
Доходность модельных портфелей «Советника по инвестициям» «ВТБ Мои Инвестиции» на 2,5 процентных пункта превышает показатели рынка. Сервис в мобильном приложении был запущен в июле 2018 г. За полтора года доходность портфелей составила от 13% до 44%.

В качестве бенчмарков используются индекс совокупного дохода государственных облигаций РФ и индекс МосБиржи полной доходности «брутто». Для каждого портфеля строится синтетический бенчмарк, соответствующий долям классов активов. Например, умеренный портфель, в котором 50% акций и 50% облигаций сравнивается с синтетическим бенчмарком, состоящим из 50% индекса совокупного дохода государственных облигаций РФ и 50% индекса МосБиржи полной доходности «брутто».  Доходность умеренного портфеля робота-советника ВТБ Мои Инвестиции оказалась на 3 процентных пункта выше доходности бенчмарка.

Разработка и развитие «Советника по инвестициям» (робота-советника) с использованием искусственного интеллекта и Big Data является одной из стратегических целей ВТБ (ПАО). Первая версия сервиса стала доступна пользователям мобильного приложения «ВТБ Мои Инвестиции» полтора года назад, с этого времени он постоянно оптимизируется в целях повышения его эффективности. Подключение услуги абсолютно бесплатно. Первоначально робот-советник помогает клиенту определить инвестиционный профиль и на его основании предоставляет рекомендации по портфелю ценных бумаг, разработанные на базе экспертизы аналитической команды ВТБ. Клиенту предлагается несколько вариантов портфеля, различающихся по уровню риска. Чем выше уровень риска, к которому готов клиент, тем выше потенциальная доходность.

Пользователю с консервативным профилем робот-советник предложит варианты портфелей исключительно из облигаций эмитентов с высоким кредитным качеством – государства и крупнейших компаний. Риски потерять вложения минимальны, потенциальная доходность — 6-7% годовых. Клиенту с умеренным инвестиционным профилем будет предложен сбалансированный портфель из акций и облигаций с потенциальной доходностью — 12-13% годовых. Портфель для инвестора с агрессивным профилем формируется только из акций. Он может дать доходность порядка 20% годовых, при этом нужно быть готовым к тому, что в какое-то время портфель ценных бумаг может стоить меньше объема средств, вложенных на первоначальном этапе.

В режиме реального времени робот-советник отслеживает состояние портфеля и в случае необходимости выдает рекомендации по ребалансировке. Сервис приложения «ВТБ Мои Инвестиции» стал первым официально аккредитованным автосоветником России.

— «Робот-советник» удобен для розничных инвесторов: чтобы принимать грамотные решения, ориентированные на максимальную эффективность инвестиций, им теперь необязательно внимательно отслеживать рынок и погружаться в большие объемы аналитики. Сделать процесс инвестирования доступным, удобным, понятным и прозрачным даже для тех, кто никогда не имел опыта вложения средств в ценные бумаги – наша стратегическая задача. Робот-советник помогает грамотно инвестировать  с получением определенной премии к рынку, и мы будем дальше совершенствовать сервис. Развитие новых технологий в управлении финансами является важным трендом, и ВТБ в этом отношении стремится быть лидером рынка, — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, руководитель департамента брокерского обслуживания, старший вице-президент банка ВТБ.

Фото: пресс-служба банка

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