Яндекс составил рейтинг достопримечательностей Новосибирской области и Республики Алтай

Аналитики Яндекс Путешествий составили рейтинг российских достопримечательностей по числу запросов в поиске Яндекса. В него вошли 2 295 культурных объектов — храмов, музеев, памятников, парков и так далее — в том числе 24 объекта из Новосибирской области и 3 объекта из Республики Алтай. По числу достопримечательностей, вошедших в рейтинг, Новосибирская область находится на 22-м месте, Республика Алтай — на 72-м месте среди регионов России.

Самая популярная достопримечательность Новосибирской области — Новосибирский зоопарк — заняла 203-е место в общероссийском топе по числу поисковых запросов.

Топ достопримечательностей Новосибирской области

Новосибирский зоопарк

Новосибирский театр оперы и балета

Большой новосибирский планетарий

Музей мировой погребальной культуры

Театр «Глобус»

Театр «Красный факел»

Сузунский монетный двор

Собор во имя Александра Невского

Памятник лабораторной мыши

Монумент Славы в Новосибирске

— Чаще всего номера в местных отелях бронировали жители Кемеровской области, Москвы, Томской области, Алтайского края и Красноярского края, — отметили в сервисе Яндекс Путешествия. — Жители самой Новосибирской области этим летом активнее всего бронировали отели в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Москве, Алтайском крае и Республике Алтай.

Самая популярная достопримечательность Республики Алтай — урочище Калбак-Таш — заняла 697-е место в общероссийском топе по числу поисковых запросов.

Достопримечательности Республики Алтай, вошедшие в общероссийский рейтинг, расположены по убыванию числа поисковых запросов:

Урочище Калбак-Таш

Ининский мост

Горно-Алтайский ботанический сад

Чаще всего номера в местных отелях бронировали жители Москвы, Новосибирской области, Московской области, Санкт-Петербурга и Кемеровской области.

Жители самой Республики Алтай этим летом активнее всего бронировали отели в Новосибирской области, Алтайском крае, Краснодарском крае, Москве и Красноярском крае, сообщили в пресс-службе Яндекса.

По словам Ирины Рейдер, руководителя сервиса Яндекс Путешествия, людям нужны новые впечатления, чтобы они стали доступнее, сервис будет возвращать до 30% стоимости отелей. Сейчас такая акция действует в 15 регионах России.