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Яндекс составил рейтинг достопримечательностей Новосибирской области и Республики Алтай

  • 03/08/2022, 11:18
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Яндекс составил рейтинг достопримечательностей Новосибирской области и Республики Алтай
Самые популярные — Новосибирский зоопарк и урочище Калбак-Таш соответственно.

Аналитики Яндекс Путешествий составили рейтинг российских достопримечательностей по числу запросов в поиске Яндекса. В него вошли 2 295 культурных объектов — храмов, музеев, памятников, парков и так далее — в том числе 24 объекта из Новосибирской области и 3 объекта из Республики Алтай. По числу достопримечательностей, вошедших в рейтинг, Новосибирская область находится на 22-м месте, Республика Алтай — на 72-м месте среди регионов России.

Самая популярная достопримечательность Новосибирской области — Новосибирский зоопарк — заняла 203-е место в общероссийском топе по числу поисковых запросов.

Топ достопримечательностей Новосибирской области

  • Новосибирский зоопарк
  • Новосибирский театр оперы и балета
  • Большой новосибирский планетарий
  • Музей мировой погребальной культуры
  • Театр «Глобус»
  • Театр «Красный факел»
  • Сузунский монетный двор
  • Собор во имя Александра Невского
  • Памятник лабораторной мыши
  • Монумент Славы в Новосибирске

— Чаще всего номера в местных отелях бронировали жители Кемеровской области, Москвы, Томской области, Алтайского края и Красноярского края, — отметили в сервисе Яндекс Путешествия. — Жители самой Новосибирской области этим летом активнее всего бронировали отели в Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, Москве, Алтайском крае и Республике Алтай.

Самая популярная достопримечательность Республики Алтай — урочище Калбак-Таш — заняла 697-е место в общероссийском топе по числу поисковых запросов.

Достопримечательности Республики Алтай, вошедшие в общероссийский рейтинг, расположены по убыванию числа поисковых запросов:

  • Урочище Калбак-Таш
  • Ининский мост
  • Горно-Алтайский ботанический сад

Чаще всего номера в местных отелях бронировали жители Москвы, Новосибирской области, Московской области, Санкт-Петербурга и Кемеровской области.

Жители самой Республики Алтай этим летом активнее всего бронировали отели в Новосибирской области, Алтайском крае, Краснодарском крае, Москве и Красноярском крае, сообщили в пресс-службе Яндекса.

По словам Ирины Рейдер, руководителя сервиса Яндекс Путешествия, людям нужны новые впечатления, чтобы они стали доступнее, сервис будет возвращать до 30% стоимости отелей. Сейчас такая акция действует в 15 регионах России.

Фото: pixabay.com — stafichukanatoly

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Рубрики :

Регионы: Республика Алтай Новосибирская область

Теги : Яндекс сервис путешествия новости туризма. достопримечательности


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