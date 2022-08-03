В Новосибирской области 889 выпускников остались недовольны результатами ЕГЭ

В Новосибирской области 889 выпускников подали апелляции на результаты ЕГЭ. Об этом КП-Новосибирск рассказал замдиректора Новосибирского института мониторинга и развития образования Сергей Кондратьев.

У семи человек обнаружили дополнительные ошибки и снизили баллы.

— Рассмотрены были все апелляции, но удовлетворено только 231. По ним произошло изменение баллов у участника ЕГЭ: у 208 баллы увеличились, у 7 – понизились, у 16 не изменились, хотя были найдены технические ошибки, но они не повлияли на изменение балла, — сообщил Сергей Кондратьев.

Больше всего выпускники остались недовольны результатами ЕГЭ по профильной математике. По этому предмету подали 236 заявлений. Из них в трех случаях будущие студенты потеряли баллы. Также из-за пропущенных ранее ошибок снизили баллы по химии у 4 выпускников.

Ранее редакция сообщала, что в региональном Минобрнауки указали минимальные баллы ЕГЭ на следующий год.