Юридическим лицам и ИП предлагают депозит «Новогодний» под 9,25 % годовых

Минимальная сумма для открытия депозита составляет 10 000 001 рубль, максимальная – 300 000 000 рублей. Проценты банк выплатит в конце срока действия договора*. Таким образом, вы получите доход уже через 2 месяца, в феврале 2022 года, и сможете открыть новый депозит или вложить денежные средства в развитие бизнеса.

Возможность пополнения депозита и снятия с него средств не предусмотрена. Разместить средства можно в любом офисе Банка «Левобережный» (ПАО) либо не выходя из дома, через ОНЛАЙН-офис. В обоих случаях ставка составит 9,25% годовых. Условия депозита «Новогодний» доступны на сайте банка и у специалистов в офисах. Вне акции ставки по депозиту составляют от 7,85% годовых для юридических лиц и от 7,7% годовых – для ИП**.

Получить консультацию можно у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах банка. Оставьте заявку на депозит, и специалист вам перезвонит.

* Срок действия акции: 22.12.2021-29.12.2021. Возможно полное досрочное расторжение по ставке, соответствующей фактическому количеству дней, истекших от даты заключения договора до даты расторжения депозита: при расторжении в период от 1 до 13 дней от даты заключения договора – по ставке 0,1 % годовых; от 14 до 30 дней – по ставке 7,5 % годовых; от 31 до 59 дней – по ставке 8,5 % годовых.

** Ставки указаны по депозиту «Максимальный».

Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России №1343.