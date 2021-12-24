Малому бизнесу предложат устанавливать остановочные павильоны по инвестиционным договорам

— В проект концессии по комфортным остановкам входят 210 объектов, из них 140 — без теплого блока и 70 — с теплым. Предприятие, выигравшее конкурс, должно будет построить 210 объектов, содержать их в течение 15 лет, но зарабатывать будет только на 70, — сообщил начальник департамента инвестиции, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин на заседании инвестиционного совета муниципалитета.

Итоговое заседание рабочей группы по подготовке концессии намечено на 27 декабря. До 17 января департамент планирует издать правовой акт мэрии.

— Мы видим плюс этого варианта в том, что заключать инвестиционные договоры могут не только крупные игроки, но и мелкий бизнес, — говорит Витухин. — На гостевых маршрутах мы планируем размещать как концессионные остановки, так и остановки по инвестиционным договорам. Сейчас подготовлены 85 проектов таких договоров. Работа по концессии и инвестдоговорам будет идти параллельно. В целом по городу у нас около 1000 остановок. А если учесть маршрут с двух сторон, то около 2000.

Витухин напомнил, что концессия по остановкам вызвала большую негативную реакцию со стороны предпринимательского сообщества. К этой теме подключились «Опора России», а также уполномоченный по правам предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. В итоге в мэрии разработали предложение, которое, по словам Витухина, может учесть интересы предпринимателей.. В рамках инвестиционного договора предприниматель должен будет разместить три остановки: две в виде навесов, а одну «навес плюс павильон» для коммерческого использования и оказания услуг дорожного сервиса. При этом инвестор становится собственником павильона, а три остановочных навеса со всем оборудованием сразу переходят в собственность муниципалитета. Чиновник подчеркнул, что этот вопрос уже проработан с УФАС, изучены судебные практики по таким договорам в других регионах.

Чиновник отметил, что для запуска работы по инвестдоговорам осталось решить вопрос: кто выступит инициатором проектов. По закону это должно быть подразделение мэрии, в ведении которого находятся земельные участки.

— Все готово. Насколько я знаю, с потенциальными инвесторами проведена определенная работа. Департамент транспорта выступит с такой инициативой, — сообщил вице-мэр по городскому хозяйству Олег Клемешов.

Однако на заседании инвестсовета выяснилось, что не решен вопрос о том, кто будет содержать остановки, установленные по инвестиционным договорам.

— По концессии содержанием занимается концессионер. По инвестиционным, там, где есть торговые объекты, — коммерсант, там, где их нет — администрация района, — сообщил Клемешов.

В ответ мэр Анатолий Локоть поручил детальнее проработать этот вопрос и, чтобы не получилось, словно в пословице — «У семи нянек дитя без глазу».

Еще одна актуальная тема: реконструкция платформ, на которые концессионер будет устанавливать остановки. По словам Виталия Витухина, концессия включает в себя только остановочные павильоны.

— На большинстве остановок у нас сегодня не сделаны требующиеся по ГОСТу заездные карманы. Это работа муниципалитета. Поэтому в тексте концессии прописана возможность передвижения остановки, — говорит он. — Сейчас инвестор будет устанавливать павильоны на имеющиеся платформы, а когда остановка будет приводиться в порядок по требованиям законодательства, он должен будет передвинуть павильон за свой счет туда, куда покажут.

Напомним, в середине ноября предложение мэрии предпринимателям по остановкам обещал изучить бизнес-омбудсмен Борис Титов.