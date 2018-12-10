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За 11 месяцев текущего года Росреестром зарегистрировано более 76 тысяч ипотечных сделок

Рост по сравнению с прошлым годом — 39 %.
  • 10/12/2018, 15:35
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Управление Росреестра по Новосибирской области сообщает о продолжающемся росте в регионе ипотечных сделок.

За 11 месяцев текущего года управлением зарегистрировано более 76 тысяч ипотечных сделок, это на 26 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 60,4 тысячи. По сравнению с показателями 11 месяцев 2016 года количество зарегистрированных ипотек выросло на 39 % и составило 54,7 тысячи.

В ноябре 2018 года Управлением зарегистрировано более 7 тысяч ипотечных сделок, это на 10,5 % больше, чем в ноябре 2017 года — 6,4 тысячи ипотек.

Больше всего ипотечных сделок было зарегистрировано в октябре 2018 года — 8 307, по сравнению с показателями ноября 2018 года ипотека упала на 16 %.

Фото: Юлия Данилова

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