Средняя предлагаемая зарплата в Новосибирске выше, чем ожидают соискатели

В подавляющем большинстве профессиональных областей, зарплатные предложения и ожидания в Новосибирске соответствуют друг другу, то есть примерно равны. К таким выводам пришли аналитики HeadHunter, проведя исследование рынка труда Новосибирска за 2018 год.

Исследование показало, что есть профессиональные сферы, где уже работодатели предлагают зарплаты выше, чем указывают в резюме соискатели. В «Добыче сырья» эта разница составляет 15 000 рублей (в сторону предлагаемого вознаграждения), в «Информационных технологиях» — 5 000 рублей, «Спорт, фитнес, салоны красоты» — 7500р.

— Разница ожидания и предложения примерно в 10% — вполне нормальная, — комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по ФО. — Но, когда она уже становится выше, то вариантов, почему так может быть, всего два. Первый, когда компании предлагают соискателям больше, чем они ожидают, свидетельствует о нехватке специалистов в конкретной сфере. Чтобы их привлечь, компании готовы увеличивать зарплаты. Обратная ситуация, когда соискатели хотят больше, говорит о том, что в сфере явно назрел кризис: или соискатели, поняв свою ценность, стали указывать зарплаты выше, чем было еще недавно. Другой вариант: соискателей в сфере много, да, зарплату они хотят выше, но работодатели вполне могут не менять мнение по этому вопросу, так как высокая конкуренция будет способствовать тому, что сотрудников они все равно себе найдут.

По сравнению с 2017 годом, среднее вознаграждение по Новосибирску выросло на 2 000 руб. и составило 35 000рублей. Интересно, что за последние 4 года среднее ожидаемое вознаграждение не изменилось и составляет 30 000 руб.

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny