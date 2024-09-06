За 1,5 млрд рублей продается бизнес-центр в Новосибирске

В Новосибирске выставлен на продажу бизнес-центр класса «B», расположенный на Красном проспекте. Информация об этом появилась на сайте АО «Российский аукционный дом» (РАД).

— АО «Российский аукционный дом» сообщает о продаже бизнес-центра класса «В» «Кристалл», расположенного в центре Новосибирска, и 100% долей ПКФ «Кристалл», — говорится в сообщении.

Пятиэтажное здание бизнес-центра площадью 6 151 кв. м. построено в 2014 году. Имеется подземная парковка на 35 машино-мест и наземный паркинг на 18 машино-мест.

Уточняется, что площадь нежилых помещений, выставленных не продажу, составляют более 5,5 тысяч кв. метров.

По оценке независимой исследовательской компании RID Analytics, согласно классификации РГР, в Новосибирске действуют не менее 20 БЦ класса В и более 120 — класса С. Лишь три бизнес-центра можно отнести классу А — это Hilton, «Гринвич» и «Кронос». На июнь 2024 года средняя доля вакантных площадей в бизнес-центрах по рынку Новосибирска составила около 1,7%.

Сертифицированный аналитик-консультант Российской гильдии риэлторов, руководитель компании RID Analytics Елена Ермолаева отмечала, что в городе на июнь 2024 года суммарное предложение в классе А — 210 кв. м (0,4% от суммарной площади объектов), в классе В доля свободных помещений — 1,8%, в классе С — 1,3%.

Игроки офисного рынка в Новосибирске отмечают дефицит помещений высокого класса. В городе более 10 лет не строились качественные бизнес-центры, а в эксплуатацию сдавались в основном пристроенные коммерческие помещения.

По данным Seldon Basis, ООО Проектная коммерческая фирма «Кристалл» (ООО ПКФ «Кристалл») создана в 2016 году в Новосибирске. Уставной капитал компании — 10 тысяч рублей. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Генеральный директор — Елена Лобанова. Согалсно финансовым отчетам компании за 2023 год, выручка составила 4,4 млн рублей (в 2022 году — 3,9 млн рублей). компания закончила год с убытком в 34 тысячи рублей. В 2022 году убыток составлял 11 тысяч рублей. Совладельцами компании являются Георгий Глебов и Владислав Дорошенко.

Георгий Глебов в начале 2000-х годов был гендиректором компании «РАТМ Холдинг», сейчас он владелец и руководитель ООО «Преформ Групп». Компания занимается техническим обслуживанием и ремонтом автотранспортных средств.

Владислав Дорошенко — ресторатор. По данным сервиса, он является совладельцем 18 компаний. Возглавляет 17 организаций. Большинство из них специализируется на ресторанной деятельности и услугах по доставке продуктов питания в разных регионах России.

Ранее редакция рассказывала о том, что спрос на офисы в Новосибирске ставит рекорды. Помещения в бизнес-центрах раскупаются до того, как будут построены.