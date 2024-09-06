Министр прокомментировал перспективы создания в Новосибирске кластера микроэлектроники

В Новосибирской области еще в 2018 году обсуждалась возможность создания кластера микроэлектроники. Инициатором этого проекта выступала ГК «Элемент», которая входит в АФК «Система», напомнил на пресс-конференции министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

— Мы договорились с Минпромторгом РФ, что проработаем региональную нормативку для создания кластера. Мы все разработали, у нас все готово, но инвестор пересмотрел свои планы. Будем надеяться, что он вернется к этому направлению, — подчеркнул министр.

По словам Решетникова, инвестор планировал создать площадку на заводе АО «НЗПП Восток», который входит в ГК «Элемент». Под этот проект он планировал получить из федерального бюджета субсидию в размере 900 млн рублей.

Между тем, заместитель директора Департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Дмитрий Королев отметил, что федеральное ведомство реализует программы, связанные с поддержкой парков, нацеленных на развитие радиоэлектроники. Сейчас в программе участвует 5 регионов. В ноябре пройдет новый отбор претендентов на субсидию. Новосибирской области в этих списках нет.

Напомним, в 2018 году стало известно, что «Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ» (НЗПП) объединяется с НПП «Восток» для реализации инвестиционного проекта в рамках федеральной целевой программы «Развитие оборонно- промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы», а также в рамках создания кластера НПО «Электроника Сибири». Соглашение об этом было подписано еще в 2012 году руководством ОАО «Российская электроника» (входит в ГК «Ростех») и Сибирского отделения РАН.

К 2020 году перевооружение кластера микроэлектроники планировалось завершить.

Ранее редакция сообщала о том, что в вузе Новосибирска открыли лабораторию для решения задач микроэлектроники.