За четыре месяца 2020 года в регионах Сибири введено 1,5 млн квадратных метров жилья

С января по апрель 2020 года в регионах Сибирского федерального округа введено 1,5 миллиона квадратных метров жилья, что на 6,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Сибирском информационном центре.

— Рост объёмов ввода жилья зафиксирован в Республике Хакасия – показатель вырос на 29,7%, Новосибирской и Томской областях – рост составил 14,2% и 12,2% соответственно. По абсолютному объёму ввода в округе традиционно лидирует Новосибирская область, где было возведено 27% от всего построенного в регионах Сибири жилья, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целом за отчётный период в субъектах Сибирского федерального округа объём работ, выполненных по виду деятельности «строительство», в сравнении с прошлым годом уменьшился на 9,5%. Увеличение объёма строительных работ зафиксировано в Алтайском крае (на 20,8%), Омской и Томской областях (14,1% и 19,5% соответственно). В абсолютном размере по объёму строительных работ лидирует Кузбасс, на который приходится 21% от общеокружного объёма строительства.

Ситуация в торговле и сфере услуг в регионах Сибири складывается более благоприятно, чем в среднем по России. С января по апрель оборот розничной торговли уменьшился в среднем по округу на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в среднем по России показатель снизился на 2,8%), а в 4 регионах увеличился. В апреле текущего года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года снижение показателя по округу составило 15%. При этом по сравнению с данными января-апреля 2019 года оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, увеличился в округе на 1,5%.

Обеспеченность товарными запасами в организациях розничной торговли Сибири выше, чем в апреле прошлого года. Оборот общественного питания снизился в сравнении с четырьмя месяцам предыдущего года в среднем по округу на 6,5%, в том числе в апреле – на 36,9% (в среднем по России 11,5% и 51,5% соответственно). Объём платных услуг за отчётный период уменьшился в регионах Сибири на 9,2%, в апреле – на 29,9% (по России на 10,3% и 37,9%).

Фото: pixabay.com, автор- mastersenaiper