В Новосибирской области появился новый гибрид клеща

В Новосибирской области наибольшую угрозу для людей представляют таежный клещ и близкородственный клещ Павловского. Они очень похожи внешне, оба имеют пики активности в мае — июне и предпочитают схожие места обитания: увлажненные лиственные и смешанные леса, долины лесных рек и ручьев, сообщает издание «Наука в Сибири». Раньше клещи Павловского в Новосибирской области были очень редки, однако в последнее десятилетие зарегистрирован резкий рост их численности, и теперь в некоторых местах в окрестностях этот вид является доминирующим.

— То, что вид обитает в необычных для него условиях, было очень интересно для ученых. Мы, используя секвенирование генома, стали изучать его более тщательно, поскольку при определении под микроскопом могут быть ошибки, и с удивлением обнаружили, что бОльшая часть из особей — это даже не таежный клещ и не клещ Павловского, а их межвидовой гибрид, — рассказывает заведующая лабораторией молекулярной микробиологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН доктор биологических наук Нина Тикунова.

О существовании гибридов стало известно в 2009 году. Ученые начали проводить детальные исследования их встречаемости в сравнении с «родителями» в динамике по годам, сравнительный анализ инфекций, которые они переносят человеку и животным, и генетического разнообразия.

По словам исследовательицы, для того, чтобы вывести потомство, самке таежного клеща нужно большое количество крови, поэтому для питания им необходимы крупные млекопитающие, такие как лось, олень или медведь — животные, как правило, не обитающие рядом с человеком. Клещ Павловского лучше приспособлен к жизни рядом с людьми: для размножения самке этого вида достаточно прокормиться на еже, птице, белке или бурундуке, которые распространены в лесопарковых зонах. По словам исследовательницы, именно поэтому Ixodes pavlovskyi смог закрепиться в этой местности.

Гибрид может существовать и в условиях, которые подходят первому родительскому виду, и второму. Вероятно, он будет распространяться и в таежные зоны, потребуются дополнительные исследования в течение десятилетий, чтобы подтвердить или опровергнуть это. Он переносит все те заболевания, что и оба родительских вида вместе: вирус клещевого энцефалита, разные виды боррелий, риккетсий, эрлихий, аноплазм, а также бабезий, которые поражают собак. То есть человек помимо вируса клещевого энцефалита может заразиться от гибрида сразу несколькими видами бореллий и риккетсий.

В разных местах этот клещ встречается с разной частотой: в Новосибирском Академгородке самая высокая частота встречаемости — в Верхней зоне, в районе Центрального сибирского ботанического сада СО РАН и территорий, которые прилегают к нему со стороны реки Шадрихи.

Фото: «Наука в Сибири», автор- Юлия Позднякова