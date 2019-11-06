За десять месяцев на ЗСЖД перевезено 37,7 млн пассажиров

По оперативным данным, в январе – октябре 2019 года на инфраструктуре Западно-Сибирской железной дороги перевезено 37,7 млн пассажиров, что на 1,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них в дальнем следовании – 4,6 млн пассажиров (+3,2%), в пригородном сообщении – 33,2 млн пассажиров (+1,7%), сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что пассажирооборот на инфраструктуре ЗСЖД с начала 2019 года вырос на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,4 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 1,4 млрд пасс-км (+2,6%), в дальнем следовании – 3,9 млрд пасс-км (+3%).

Фото: Gensa Gensa