Энергетики вышли на ночное обследование теплосетей Новосибирска

Теплосетевое подразделение СГК приступило к тепловизионному обследованию инженерных коммуникаций Новосибирска. Цель — выявить участки тепловых сетей, которые требуют оперативного ремонта.

Работы проводятся в темное время суток — примерно с десяти часов вечера до трех утра — и в безветренную погоду; таковы условия, при которых можно использовать дроны и тепловизоры. Летают аппараты на высоте от 100 до 1000 метров и могут преодолевать расстояние около 16 км. Опасности для горожан это не представляет.

В ходе каждого вылета специалисты с помощью тепловизоров фиксируют места скрытых утечек теплоносителя, оценивают объемы потери тепла, а затем готовят задания для наземной бригады диагностических работ.

— Это обследование — хорошая возможность предотвратить хотя бы часть отключений тепла в отопительный сезон. Наибольшее внимание уделим магистральным сетям: дроны осмотрят минимум 325 км таких теплотрасс. Беспилотники помогут выявить скрытые дефекты на трубах, нарушения изоляции, подтопления сетей, — пояснил советник генерального директора теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Петр Бажин.

До конца текущего года специалисты СГК планируют обследовать в городе с помощью летательных аппаратов и тепловизоров 550 км магистральных и квартальных тепловых сетей.

Впервые СГК применила в Новосибирске такой способ диагностики тепловых сетей в 2018 году. Тогда с октября по декабрь проверку прошли 25 км теплосетей. В результате было выявлено 12 скрытых дефектов. Энергетики провели необходимый ремонт оперативно и с минимально возможными отключениями тепла у потребителей. В этом году Сибирская генерирующая компания, принимая во внимание повреждаемость сетей, решила увеличить масштаб обследования теплотрасс.

Помимо тепловизионного обследования, компания применяет и другие современные методы диагностики технического состояния тепловых сетей, например, акустическую томографию и метод магнитной памяти металла. Также с этого года СГК начала использовать в городах своего присутствия внутритрубный дефектоскоп: это робот-сканер, который раньше применяли только для диагностики газо- и нефтепроводов.

Сибирская генерирующая компания обслуживает в Новосибирске 3020 км тепловых сетей, в том числе 744 км магистральных теплотрасс.

Фото: пресс-служба СГК