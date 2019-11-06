Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Энергетики вышли на ночное обследование теплосетей Новосибирска

  • 06/11/2019, 14:09
СГК с помощью беспилотников и тепловизоров проверит на скрытые дефекты 550 км теплотрасс.

Энергетики вышли на ночное обследование теплосетей НовосибирскаТеплосетевое подразделение СГК приступило к тепловизионному обследованию инженерных коммуникаций Новосибирска. Цель — выявить участки тепловых сетей, которые требуют оперативного ремонта.

Работы проводятся в темное время суток — примерно с десяти часов вечера до трех утра — и в безветренную погоду; таковы условия, при которых можно использовать дроны и тепловизоры. Летают аппараты на высоте от 100 до 1000 метров и могут преодолевать расстояние около 16 км. Опасности для горожан это не представляет.

В ходе каждого вылета специалисты с помощью тепловизоров фиксируют места скрытых утечек теплоносителя, оценивают объемы потери тепла, а затем готовят задания для наземной бригады диагностических работ.

—  Это обследование — хорошая возможность предотвратить хотя бы часть отключений тепла в отопительный сезон. Наибольшее внимание уделим магистральным сетям: дроны осмотрят минимум 325 км таких теплотрасс. Беспилотники помогут выявить скрытые дефекты на трубах, нарушения изоляции, подтопления сетей, — пояснил советник генерального директора теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Петр Бажин.

До конца текущего года специалисты СГК планируют обследовать в городе с помощью летательных аппаратов и тепловизоров 550 км магистральных и квартальных тепловых сетей.

Впервые СГК применила в Новосибирске такой способ диагностики тепловых сетей в 2018 году. Тогда с октября по декабрь проверку прошли 25 км теплосетей. В результате было выявлено 12 скрытых дефектов. Энергетики провели необходимый ремонт оперативно и с минимально возможными отключениями тепла у потребителей. В этом году Сибирская генерирующая компания, принимая во внимание повреждаемость сетей, решила увеличить масштаб обследования теплотрасс.

Помимо тепловизионного обследования, компания применяет и другие современные методы диагностики технического состояния тепловых сетей, например, акустическую томографию и метод магнитной памяти металла. Также с этого года СГК начала использовать в городах своего присутствия внутритрубный дефектоскоп: это робот-сканер, который раньше применяли только для диагностики газо- и нефтепроводов.

Сибирская генерирующая компания обслуживает в Новосибирске 3020 км тепловых сетей, в том числе 744 км магистральных теплотрасс.

Фото: пресс-служба СГК

Популярное с сайта

«Кока-Кола» хочет расшириться в Новосибирске

«Кока-Кола» хочет расшириться в Новосибирске

06/11/2019, 11:34
Компания планирует установить на заводе новую производственную линию и расширить складские площади.

Область определилась с критериями господдержки

06/11/2019, 11:30
Минэкономразвития уже оценил по ним 14 инвестиционных проектов.
«ЭкоНива» запросила освобождение от имущественного налога

«ЭкоНива» запросила освобождение от имущественного налога

05/11/2019, 19:57
Пока речь идет о трех проектах, уже реализованных компанией в Новосибирской области.

Актуальный разговор

Джин Колесников, эксперт PhiltechInitiative, сооснователь московского филиала Университета Сингулярности

По прогнозам, к 2025 году рынок продолжительности жизни достигнет $60 млрд

Все материалы
Новости

Большинство новосибирцев узнают новости из интернета

06/11/2019, 14:01

В Новосибирске работает три оператора каршеринга

06/11/2019, 13:34

Полуторагодовалой Хадидже требуются деньги на раствор для диализа

06/11/2019, 13:28

Самые популярные у новосибирцев вакансии — бухгалтера

06/11/2019, 12:20

По итогам таможенных проверок СТУ доначислено более 580 млн рублей

06/11/2019, 11:50

«Кока-Кола» хочет расшириться в Новосибирске

06/11/2019, 11:34

Область определилась с критериями господдержки

06/11/2019, 11:30

«ЭкоНива» запросила освобождение от имущественного налога

05/11/2019, 19:57

Сотрудников полиции будут судить за получение взятки

05/11/2019, 18:49

Первый транш на модернизацию ЖКХ ушел в Черепаново

05/11/2019, 17:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска