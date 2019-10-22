За девять месяцев в Новосибирской области произведено 44,7 тыс тонн колбасных изделий

За январь – сентябрь 2019 года в Новосибирской области произведено мяса парного (остывшего или охлажденного) крупного рогатого скота, свинины, и других животных – 32,6 тыс. тонн. Это на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает консалтинговое агентство R-аналитика.

По данным экспертов компании, мяса птицы произведено 23,8 тыс. тонн (104,9% по отношению к аналогичному периоду 2018 года). Молока в регионе произведено 51,8 тыс. тонн, что на 5,1 % меньше по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Производство хлебобулочных изделий составило 95,8 тыс. тонн.

Отмечается, что из мяса было произведено 44,7 тыс. тонн колбасных изделий и 56,8 тыс. замороженных мясных полуфабрикатов. По данным Новосибирскстата, Новосибирская область занимает лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе по производству колбасных изделий, включая колбасные изделия для детского питания (около 27% от общего объема в целом по СФО). По данным статистиков, 63,7% колбасных изделий приходится на производство вареных колбасных изделий, в том числе фаршированных.

При этом, основными производителями колбасных изделий являются крупные и средние предприятия, субъектами малого предпринимательства произведено 3,8% колбасных изделий.

Производство сыра в регионе, по данным консалтингового агентства, составило 5,3 тыс. тонн, масла сливочного (топленного, спредов и смесей) – 8,8 тыс. тонн.

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