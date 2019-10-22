Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

За девять месяцев в Новосибирской области произведено 44,7 тыс тонн колбасных изделий

Молока — почти 52 тысячи тонн.
  • 22/10/2019, 10:56
За девять месяцев в Новосибирской области произведено 44,7 тыс тонн колбасных изделий

За январь – сентябрь 2019 года в Новосибирской области произведено мяса парного (остывшего или охлажденного) крупного рогатого скота, свинины, и других животных – 32,6 тыс. тонн. Это на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает консалтинговое агентство R-аналитика.

По данным экспертов компании, мяса птицы произведено 23,8 тыс. тонн (104,9% по отношению к аналогичному периоду 2018 года). Молока в регионе произведено 51,8 тыс. тонн, что на 5,1 % меньше по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Производство хлебобулочных изделий составило 95,8 тыс. тонн.

Отмечается, что из мяса было произведено 44,7 тыс. тонн колбасных изделий и 56,8 тыс. замороженных мясных полуфабрикатов. По данным Новосибирскстата, Новосибирская область занимает лидирующие позиции в Сибирском федеральном округе по производству колбасных изделий, включая колбасные изделия для детского питания (около 27% от общего объема в целом по СФО). По данным статистиков, 63,7% колбасных изделий приходится на производство вареных колбасных изделий, в том числе фаршированных.

При этом, основными производителями колбасных изделий являются крупные и средние предприятия, субъектами малого предпринимательства произведено 3,8% колбасных изделий.

Производство сыра в регионе, по данным консалтингового агентства, составило 5,3 тыс. тонн, масла сливочного (топленного, спредов и смесей) – 8,8 тыс. тонн.

Фото: pixabay.com, автор- RoyBuri

Популярное с сайта

Область готовится к рефинансированию займов

Область готовится к рефинансированию займов

21/10/2019, 19:07
А также надеется на новую отсрочку погашения бюджетных кредитов.
В Новосибирске выдана первая электронная закладная

В Новосибирске выдана первая электронная закладная

21/10/2019, 18:56
Это упрощает и сокращает процесс регистрации, снижает затраты на оформление документов, исключает утрату закладной и необходимость выдачи ее дубликата.
Правительство региона предложило мэрии расторгнуть договор по строительству станции метро «Спортивная»

Правительство региона предложило мэрии расторгнуть договор по строительству станции метро «Спортивная»

21/10/2019, 18:24
Причина — отсутствие федерального финансирования.

Актуальный разговор

«Мы хотим построить систему MIT в России»

Все материалы
Новости

Производство инновационных товаров в регионе продолжает снижаться

22/10/2019, 11:10

Семь будущих поликлиник «не прошли» через восемнадцать депутатов

22/10/2019, 10:06

Harley-Davidson обогнал мотоциклы BMW в Новосибирской области

22/10/2019, 10:00

Такой маленький, а уже мозг

21/10/2019, 19:45

Собственные доходы облбюджета в 2020 году вырастут на 10,5 млрд рублей

21/10/2019, 19:41

Область готовится к рефинансированию займов

21/10/2019, 19:07

В Новосибирске выдана первая электронная закладная

21/10/2019, 18:56

Правительство региона предложило мэрии расторгнуть договор по строительству станции метро «Спортивная»

21/10/2019, 18:24

Билайн построит «умный город» в новосибирском Академпарке

21/10/2019, 18:17

Новосибирцы стали чаще пользоваться электричками

21/10/2019, 18:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Семь будущих поликлиник «не прошли» через восемнадцать депутатов

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Октябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска