За девять месяцев в Новосибирской области произведено пищевых продуктов на 94,2 млрд рублей

За 9 месяцев 2020 года объем отгруженных товаров собственного производства по виду деятельности «Производство пищевых продуктов» в Новосибирской области составил 94,2 млрд. руб., что составляет 107,5% к аналогичному периоду 2019 года, сообщили в консалтинговом агентстве R- аналитика.

По данным агентства, мяса парного (остывшего или охлажденного) крупного рогатого скота, свинины, и других животных произведено 41,7 тыс. тонн, что составило 110,9% к аналогичному периоду 2019 года, мяса птицы – 24,4 тыс. тонн, 102,6% по отношению к аналогичному периоду 2019 года, молока – 55,2 тыс. тонн, 1065%, по отношению к аналогичному периоду 2019 года, хлебобулочных изделий – 99,76 тыс. тонн.

Отмечается, что из мяса было произведено 50,2 тыс. тонн колбасных изделий и 62,1 тыс. тонн замороженных мясных полуфабрикатов. Производство сыра составило 2,2 тыс. тонн, масла сливочного (топленного, спредов и смесей) – 6,3 тыс. тонн.

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